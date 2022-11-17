شكرا لقرائتكم خبر عن انقطاع المياه عن عدة مناطق بمصر الجديدة وجسر السويس بسبب أعمال صيانة طارئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، انقطاع المياه عن مناطق (إسكان الماظة ـ ميدان تريموف ومتفرعاته ـ شارع عمر بن الخطاب ومتفرعاته – السبع عمارات – ارض الجولف التابعة لمصر الجديدة – منطقة العزب بعين شمس – منطقة اسكان ابو غزالة – شارع جسر السويس التابع لعين شمس" وذلك اعتبارا من يوم الجمعة الموافق 18 -11-2022 من الساعة الثامنة مساءاً وحتى الساعة الرابعة صباح السبت الموافق 19-11-2022 .

وتهيب الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة أنه نظراً لأعمال الصيانة الطارئة برافع وخزان الماظة القديم، لافتة إلى أنه سيتم توفير سيارات مياه صالحة للشرب توزع مجانا بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 أو على خدمة الواتس اب على رقم 01206665125 .