شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يجدد الثقة بمجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية لمدة 4 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، قرارًا رقم (4131) لسنة 2022، بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد حسين شحاته السبكي، لمدة 4 سنوات قادمة، وذلك اعتبارًا من الرابع من شهر أكتوبر لعام 2022.

وضم تشكيل مجلس الإدارة كلًا من:-

- السيد الدكتور هاني مصطفى محمود راشد _ نائب لرئيس الهيئة.

- نائب رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل.

- نقيب الأطباء.

- نقيب الصيادلة.

- نقيب أطباء الأسنان.

- نقيب العلاج الطبيعي.

- نقيب التمريض.

- أحد نواب رئيس مجلس الدولة يختاره رئيس مجلس الدولة.

- الدكتور/ فريد محرم إبراهيم، خبير في مجال محاسبة تكاليف الصحة.

- الدكتور/ مصطفى محمد السيد محمد، خبير في مجال اقتصاديات الصحة.

- الدكتور/ وائل محمود عبدالعال، عضو المجتمع المدني من الخبراء في إدارة الرعاية الصحية.

- الدكتور/ إبراهيم محمد يحيى مهدي، عضو المجتمع المدني من الخبراء في إدارة الرعاية الصحية.

والجدير بالذكر، أن الدكتور أحمد السبكي، حصل على بكالوريوس الطب والجراحة جامعة المنوفية، إضافة إلى ماجيستير الأشعة التشخيصية جامعة المنوفية، وماجيستير إدارة الخدمات الصحية والإكلينيكية من كلية الطب جامعة هارفارد بالولايات المتحدة الأمريكية، والبورد الأمريكي في الجودة الصحية والسلامة، وماجيستير إدارة الأعمال الحكومية من الجامعة الفرنسية بالقاهرة، ودرجة الدكتوراه في الأشعة التشخيصية جامعة المنوفية، وماجيستير السياسات العامة من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، والزمالة المصرية في إدارة المنشآت الصحية، وخريج الأكاديمية الوطنية لتأهيل الشباب الدفعة الأولى، وخريج البرنامج الرئاسي المتقدم لتأهيل القيادات التنفيذية الدفعة الأولى.

وشغِّل الدكتور أحمد السبكي، عدة وظائف في قطاع الرعاية الصحية، منها رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية منذ فبراير 2020 وحتى الآن، كما يشغل منصب مساعد وزير الصحة والسكان لشئون الرقابة والمتابعة منذ يونيو 2018، وكلفه رئيس مجلس الوزراء رئيسًا للجنة التنسيقية لمنظومة التأمين الصحي الشامل، ويشغل أيضًا منصب مشرفًا عامًا على مشروع التأمين الصحي الشامل بوزارة الصحة والسكان منذ سبتمبر 2018، ومشرفًا عامًا على مشروع تطوير القرى المصرية "حياة كريمة" بوزارة الصحة، فضلًا عن رئاسة المجلس العلمي للزمالة المصرية لإدارة المنشآت والنظم الصحية، وعضوًا بمجلس إدارة الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، وعضوًا بمجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، وعضوًا بمجلس إدارة هيئة الاعتماد والرقابة الصحية.

كما شغِّل الدكتور أحمد السبكي، منصب معاون وزير الصحة والسكان في الفترة من مارس 2015 وحتى مارس 2017، كما أسس في وزارة الصحة والسكان المصرية وحدات "الرقابة الداخلية، الميكنة والتحول الرقمي، الدعم التشريعي، متابعة المخزون الاستراتيجي للأدوية والأمصال واللقاحات، متابعة الخطط الإستراتيجية والسياسات ومؤشرات 2030"، فضلًا عن وحدة إدارة مشروع التأمين الصحي الشامل التي أشرفت على إطلاق المشروع بمحافظات المرحلة الأولى.

وعلى الصعيد الدولي، تم انتخاب الدكتور أحمد السبكي، رئيسًا للجنة خبراء منظمة الصحة العالمية لإقليم شمال وشرق المتوسط عام 2021، كأول مصري يشغل هذا المنصب، وكذلك عضوًا في مجلس إدارة الإتحاد الدولي للمستشفيات في عام 2022.