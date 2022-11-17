شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تعلن عقد تدريبات لمعلمى الصف الخامس الابتدائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطاباً للمديريات التعليمية، بعقد تدريبات لمعلمي اللغة العربية والدراسات الاجتماعية للصف الخامس الابتدائي، وذلك في أطار استكمال تدريبات المعلمين علي المنصة الإلكترونية لتدريبات المهنية للمعلمين لمعلمي الصف الخامس الابتدائي، خلال الأسبوع القادم، اعتباراً من 20 نوفمبر 2022.

وأكدت الوزارة التربية والتعليم، أنه سيتم عقد تدريبات لمعلمي اللغة العربية للصف الخامس الابتدائي علي المنصة الإلكترونية من الساعة السابعة مساءا إلي الساعة الثامنة مساء، ومعلمي الدراسات الاجتماعية من الساعة التاسعة مساء إلي العاشرة.

وأوضحت الوزارة، أنه سيتم إعلان الجداول التنظيمية للتدريبات حسب المحافظات من خلال المنصة، مؤكدا علي التنبيه مشدداً علي كافة الإدارات التعليمية التابعة لكل مديرية باتخاذ الإجراءات الأتية:-

- سرعة التنبيه علي المعلمين المستهدفين للتدريبات الإلكترونية .

- إجراء عمليات المتابعة الميدانية للمدارس للتأكيد علي المعلمين المستهدفين من الحصول علي كافة التدريبات المعلن عنها، والحصول علي الشهادات التي تفيد بذلك من خلال المنصة الإلكترونية.