شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن تفتتح أول معرض دائم للأسر المنتجة المصرية "ديارنا للتراث" في دبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتحت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وحصة بنت عيسى بوحميد، وزيرة تنمية المجتمع بدولة الإمارات العربية المتحدة، المعرض الدائم للأسر المنتجة المصرية تحت شعار "ديارنا للتراث المصري"، والذي يجري تنظيمه في سوق المرفأ بإمارة دبي لعرض منتجات الأسر المنتجة المصرية ،كما افتتحت الوزيرتان معرض "صنعة للأسر الإماراتية المنتجة" خلال فترة الإطلاق لمدة 3 أيام، من 17 إلى 19 نوفمبر 2022.

وحضر افتتاح المعرضين السفير أشرف البديوي سفير جمهورية مصر العربية لدى دولة الإمارات، وعدد من المسئولين والزوار.

وجاءت مشاركة الأسر المصرية والإماراتية المنتجة في المعرض، في إطار دور مجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب التابع لجامعة الدول العربية وجهود الحكومة المصرية برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي في تعميق العلاقات الثنائية بين مصر والدول العربية ودعم الأسر المنتجة والصناعات الحرفية والتقليدية وتبادل الخبرات ومنح الأسر المنتجة الفرصة للإطلاع على أفضل التجارب لدولتي مصر والإمارات، والتعريف بنوعية المنتجات والسلع والمشاريع المتميزة، والاستفادة من تلك التجارب في تطوير المشاريع متناهية الصغر، وذلك من منطلق الحرص على مد شبكات الأمان الاجتماعي وتمكين الأسر الأولي بالرعاية وتوثيق العلاقات وتبادل التجارب والخبرات بين البلدين الشقيقين.

وقد تم تخصيص 12 محلاً في سوق المرفأ لاستضافة المعرض، حيث تتنوع المنتجات المعروضة لتشمل: العطور والدخون، والملابس والأزياء، وأعمال الكريستال والخزف، الصناعات اليدوية، والمنتجات الغذائية.

ويأتي الافتتاح ضمن استراتيجية وزارة التضامن الاجتماعي ، لتطوير قطاع الأسر المنتجة التابع للوزارة، والتوسع في إقامة وتنظيم المعارض الداخلية والخارجية التي تعد من أهم آليات تسويق إنتاج تلك الأسر حيث يعد معرض ديارنا للتراث المصري في دبي، المعرض الأول الدائم للمنتجات المصرية بالخارج، ويفتح المعرض أبوابه للجمهور من الثانية عشرة ظهراً حتى الساعة 12 مساءً.

كما يعد معرض ديارنا أقدم المعارض المخصصة لمنتجات الحرف اليدوية، حيث يسعي للحفاظ على الفنون التراثية المصرية، وتدعم وزارة التضامن الاجتماعي، أكثر من 1000 عارض بجميع أنحاء مصر، للترويج لحرفهم اليدوية الأصيلة، وبما يمكنهم من فتح أسواق جديدة لمنتجاتهم خاصة أن السوق الإماراتية تعد من أهم أسواق المشرق العربي وتتميز بأنها مقصد سياحي عالمي.

وتعكس رؤية وزارة تنمية المجتمع بدولة الإمارات العربية المتحدة لمعارض الأسر المنتجة المشتركة، صور التعاون المثمر ومشاركة الأفكار الإنتاجية المبدعة، بما يدعم تطوير وريادة المشاريع المنتجة، وتشجيع الأسر على المواصلة والاهتمام، وتعزيز الترابط والتكاتف بين أفراد الأسرة، في إطار تبني مشاريع إنتاجية وتجارية مبتكرة وأكثر تنافسية