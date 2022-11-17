شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على متطلبات تركيب سخانات الطاقة الشمسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بعض المعلومات التى تساعد المواطن فى توفير متطلبات تركيب سخانات المياه الشمسيه، وهى كالاتى: 1- تحديد المكان المناسب للتركيب. 2- توافر مساحة مناسبة. 3- تحديد السعة اللترية المناسبة. 4- توافر عناصر الأمان. وفيما يلى مميزات سخان المياه الشمسى: 1- توفير المياه الساخنه ليلا ونهارا حتى عند انقطاع الكهرباء. 2- السخانات الشمسية أطول عمرا من السخانات التقليدية وأقل أعطالا. 3- تقليل نسبة التلوث التى تسببها السخانات الأخرى. 4- يتميز السخان الشمسى بالكفاءة العالية لامتصاص وتخزين الحرارة. 5- يتميز بسرعة وسهولة التركيب والصيانة.