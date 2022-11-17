شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على متطلبات تركيب سخانات الطاقة الشمسية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بعض المعلومات التى تساعد المواطن فى توفير متطلبات تركيب سخانات المياه الشمسيه، وهى كالاتى:
1- تحديد المكان المناسب للتركيب.
2- توافر مساحة مناسبة.
3- تحديد السعة اللترية المناسبة.
4- توافر عناصر الأمان.
وفيما يلى مميزات سخان المياه الشمسى:
1- توفير المياه الساخنه ليلا ونهارا حتى عند انقطاع الكهرباء.
2- السخانات الشمسية أطول عمرا من السخانات التقليدية وأقل أعطالا.
3- تقليل نسبة التلوث التى تسببها السخانات الأخرى.
4- يتميز السخان الشمسى بالكفاءة العالية لامتصاص وتخزين الحرارة.
5- يتميز بسرعة وسهولة التركيب والصيانة.