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تعرف على متطلبات تركيب سخانات الطاقة الشمسية

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القاهرة - سامية سيد - نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بعض المعلومات التى تساعد المواطن فى توفير متطلبات تركيب سخانات المياه الشمسيه، وهى كالاتى:

 

1- تحديد المكان المناسب للتركيب.

2- توافر مساحة مناسبة.

3- تحديد السعة اللترية المناسبة.

4- توافر عناصر الأمان.

 

وفيما يلى مميزات سخان المياه الشمسى:

 

1- توفير المياه الساخنه ليلا ونهارا حتى عند انقطاع الكهرباء.

2- السخانات الشمسية أطول عمرا من السخانات التقليدية وأقل أعطالا.

3- تقليل نسبة التلوث التى تسببها السخانات الأخرى.

4- يتميز السخان الشمسى بالكفاءة العالية لامتصاص وتخزين الحرارة.

5- يتميز بسرعة وسهولة التركيب والصيانة.

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