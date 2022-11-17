شكرا لقرائتكم خبر عن مكتب التمثيل العمالى بأبوظبى يحتفى بمرور 50 عاما على العلاقات المصرية الإماراتية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقت وزارة القوى العاملة تقريراً من الملحق العمالي حنان شاهين رئيس مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي بدولة الإمارات، بشأن مشاركة مكتب التمثيل العمالي بالسفارة المصرية في الاحتفالية التي أقامها النادي المصري بدبي للاحتفال بذكرى حرب أكتوبر والاحتفال بمرور خمسين عاما على العلاقات المصرية الإماراتية، ذلك بحضور الوزير المفوض للشئون العربية بجامعة الدول العربية أحمد فهمي الباز و المهندس أحمد أبو عجيلة رئيس مجلس إدارة النادي، وطالب علي سالم البلي عضو المجلس الاستشاري بالشارقة، وعدد من الشخصيات الاماراتية ومندوبين عن القنصل العام بدبي والإمارات الشمالية أشرف الديب وعدد كبير من أبناء الجالية المصرية.

وأشارت الملحق العمالي حنان شاهين، إلى أنه تم خلال الاحتفالية استعراض فيلم تسجيلي يجسد انتصارات السادس من أكتوبر 1973، وفيلم تسجيلي أخر يجسد عمق العلاقات المصرية الإماراتية على مدى خمسون عاما من العلاقات وأهمية مصر ودورها الرائد في المنطقة العربية.

ونوهت "شاهين"، إلى أنه تم فتح باب المناقشة مع أبناء الجالية المصرية ومناقشة العديد من القضايا التي تهم المصريين بالخارج، وأشاد الحضور بدور مكتب التمثيل العمالي خاصة في فترة أزمة كورونا وما بعدها، وما تم إنجازه من المكتب على مدى العامين الماضيين وفي ختام الاحتفالية أهدى المهندس أحمد أبو عجيلة رئيس مجلس إدارة النادي المصري بدبي درع النادي هدية تذكارية للأعراب عن أهمية ودور المكتب العمالي بالسفارة المصرية بدولة الإمارات في خدمة الجالية المصرية بدولة الإمارات.