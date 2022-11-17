شكرا لقرائتكم خبر عن القومى للمرأة يبث فيديو جديد للتوعية البيئية ضمن حملة "بسيطة بس هتفرق على الخريطة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل المجلس القومي للمرأة، حملته الإعلامية "بسيطة بس هتفرق على الخريطة "حول الاستدامة البيئية وتغير المناخ، والتي اطلقها بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر ، وذلك عبر منصات التواصل الاجتماعي ، وبالتزامن مع استضافة مصر لمؤتمر تغير المناخ COP27 بشرم الشيخ من 6-18 نوفمبر.

وقد نشر المجلس ، الفيديو الرابع للحملة بتعليق صوتى للفنان أحمد أمين ، والذى تضمن مجموعة من الرسائل الهامة الخاصة بالتوعية البيئية وتغيير السلوكيات الضاره بالطبيعة ، ورسائل عن الهواء النقي والمياه النظيفة والغذاء كونهم أساسيات للحياة، وأهمية الحفاظ على البيئة وعلى مواردنا لضمان مستقبل أفضل لبناتنا وأولادنا.

وقال الفنان أحمد أمين فى الفيديو : "ولادنا بيكبروا قدامنا بصحة وحيوية ولا كل شوية عيانين ودور بيسلم دور.. مسطوره والخير مكفى وزيادة ولا سوء تغذية وجوع ومشاكل تانيه أخطر .. مصدر مياه نضيفه ومضمونة ولا نشرب الموجود وخلاص مهما كان .. نسمة هواء صافية حلوة ولا احتباس حرارى والجو مليان تلوث .. يلا نبدأ نغير الستات أثبتوا إن التغيير ممكن وبطرق ذكية وبسيطة" .

يذكر أن الحملة تتضمن أربعة فيديوهات تتناول مجموعة من الرسائل حول الدور الرئيسى للمرأة في الحفاظ على الموارد الطبيعية وترشيد الاستهلاك بأفكار بسيطة تصلح للتطبيق على كافة المستويات، كونها المحرك الرئيسي لتعزيز المسؤولية المجتمعية من أجل مستقبل مستدام للأجيال القادمة.

وقام بدعم الحملة من خلال المشاركة بالأداء الصوتي كل من الفنانة نيللي كريم والفنان أحمد أمين إيمانًا منهما بأهمية الدور القيادي للمرأة ودور المجتمع في مواجهة أزمة تغير المناخ.