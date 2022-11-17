شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم توقع بروتوكول تعاون لإنشاء مدرسة للتكنولوجيا التطبيقية لزراعة التمور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم الخميس، توقيع بروتوكول تعاون مشترك مع إحدى شركات التنمية السياحية والعمرانية؛ بشأن إنشاء مدرسة للتكنولوجيا التطبيقية للبنين، التابعة لإدارة الواحات البحرية، بمحافظة الجيزة.

وقع البروتوكول الدكتور محمد مجاهد نائب الوزير للتعليم الفنى، بحضور الدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفنى ومدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وأشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة .

وأكد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم أن الوزارة تسعى دائمًا إلى تطوير منظومة التعليم الفنى، والتدريب المهنى، بهدف تحسين نوعية مخرجات، ومستويات المهارات المهنية؛ حتى تواكب المستويات العالمية، مشيرًا إلى أن ثلثي احتياجات سوق العمل من المهن، والتخصصات الجديدة، وتساهم في زيادة نسب التشغيل لخريجي المدارس الفنية، ويزيد من دورها في تلبية الاحتياجات المطلوبة؛ لتنفيذ خطط التنمية الاقتصادية، والاجتماعية في مصر.

وأشار الوزير إلى أن هذا البروتوكول يتوافق مع المحور الرئيسى لمؤتمر الصناعة الأخير والتوسع فى المجال الزراعى، والسعى إلى زيادة الصادرات، وإعداد كوادر مدربة تدريب تقنى على الزراعة والتصنيع، لافتًا إلى أن الوزارة تسعى إلى التوسع فى إنشاء العديد من مدارس التكنولوجيا التطبيقية فى مختلف التخصصات، وأن عدد هذه المدارس بلغ 43 مدرسة.

وقال الدكتور محمد مجاهد إن الوزارة تعمل على تشجيع التعليم الفنى والتقنى، والتدريب المهنى وتطويره، والتوسع في أنواعه كل، طبقًا لمعايير الجودة العالمية، وبما يتناسب مع احتياجات سوق العمل، مشيرًا إلى أن هذا البروتوكول يأتى في إطار تطوير التعليم الفني فى المجال الزراعى والتربية الزراعية، وتم استحداث مدارس التكنولوجيا التطبيقية، كنموذج جديد لتعليم فني متطور، يشارك في تطويره القطاع الخاص، انطلاقًا من مسئوليته المجتمعية، تجاه الوطن، إلى جانب الفائدة التي ستعود عليهما، وعلى الصناعة المصرية من كوادر فنية مؤهلة على مستوى عال.

ومن جهته قال الدكتور عمرو بصيلة إن هذا البروتوكول يهدف إلى استحداث تخصصات عملية في مجال زراعة وإنتاج التمور بمدارس التكنولوجيا التطبيقية؛ مما يساعد فى جذب الشباب نحو دراسة هذه التخصصات التكنولوجية الحديثة، وإيجاد فرص عمل جديدة لخريجي التعليم الفني تخاطب مهن المستقبل.

وأضاف أن هذا البروتوكول ينص على أن هذه المدرسة تتخصص في تخريج فنيين مؤهلين للعمل في مجال زراعة وإنتاج التمور، ومدة الدراسة بها ثلاث سنوات، ويمنح الطلاب الناجحون في نهاية الصف الثالث شهادة إتمام الدراسة لدبلوم المدارس الثانوية للتكنولوجيا التطبيقية (نظام السنوات الثلاث)، معتمدة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بالإضافة إلى شهادة خبرة معتمدة من الشركة.