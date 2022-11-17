شكرا لقرائتكم خبر عن هالة السعيد تزور جناح المجلس القومى للمرأة فى المنطقة الخضراء بـcop27 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الجناح الخاص بالمجلس القومى للمرأة ، المقام في الـمنطقة الخضراء Green Zone، ضمن فعاليات مؤتمر المناخ cop27 والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 6-18 نوفمبر 2022 بمدينة شرم الشيخ.

واستمعت وزيرة التخطيط، لشرح حول مكونات المنتجات المعروضة الصديقة للبيئة واستخدماتها ومراحل تصنيعها وأهميتها للحفاظ على البيئة .

على جانب آخر، التقت الدكتور هالة السعيد مع "نورة" من خلال الشاشة التفاعلية الموجودة بجناح المجلس، وحاورتها "نورة" قائلة : أهلا وسهلا .. أنا متواجدة النهاردة عشان أقول إزاى تغيرات المناخ ممكن تؤثر على مستقبل الفتيات".

وتابعت "نورة" فى حديثها للدكتورة هالة السعيد عبر الشاشة التفاعلية قائلة: "مشروع نورة بيركز على البنات بهدف تعزيز ثقتهم فى نفسهم عشان يقدروا يحققوا كل اللى بيحلموا بيه.. نحاول أن نصل لكل الفتيات من سن 10 لـ14 سنة فى قرى صعيد مصر ونعلم الفتيات حاجات كثيرة عن صحتهم الإنجابية وشخصيتهم وكمان بنمكنهم اقتصاديا".

وتشير الفتاة "نورة" التى تتحدث عبر الشاشة التفاعلية وتجذب الزائرين بجناح المجلس ، إلى مبادرة "نورة" التى أطلقها المجلس القومى للمرأة لتمكين الفتاة المصرية ، وذلك في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية في قري حياة كريمة.

وفكرة الواجهات التفاعلية تقوم على وضع شاشه إليكترونية تفاعلية مزوده بكاميرا وأجهزة صوت وتكون موجودة بداخل الفاعلية المقامة والغرض منها التفاعل مع المارة.

هذا ويتضمن جناح المجلس عرض لمنتجات صديقة للبيئة لـ 41 سيدة مصرية من جميع محافظات الجمهورية ، ومنتجات المشاغل المنتجة بالمشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، ومنتجات تدريبات الحرف اليدوية فى إطار مشروع "معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية" بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي ، بإجمالى عدد المنتجات تصل إلى ما يقارب 5000 قطعة.

كما يتضمن جناح المجلس منتجات عديدة من بينها حقائب صديقة للبيئة من القماش الدك و حقائب شبكية وخشبية ، و كوروشية بتصميمات مختلفة، ومنتجات من السجاد والبراويز المختلفة من المكرمية وبطابع تراثى مصرى ، وخداديات قماشية ومن الكتان ، ومنتجات من المكرمية والقطن مطعمه بخامات اخرى منها الخوص والبامبو والخيش ، ومنتجات قماشية مطرزة يدوياً ، ومنتجات جلدية طبيعية ، ومنتجات قطنية ومن الصوف ، و قطع ديكور خشبية مستوحاه من ثقافات مختلفة، ومنتجات من خامات تم إعادة تدويرها ، ومنتجات للديكور الداخلى ، ومنتجات من الخوص والعرجون ذات طابع تراثى مصرى ، وأزياء من خامات كتان وقطنية وذات تصميمات مستوحاه من التراث المصرى ، وسجاد مستوحى من التراث ، و حلى من الفضة ومنتجات اخرى مطعمه بالفضة وجميعها بتصميمات تراثية ، و حلى صنعت من النحاس واخرى صنعت من الفضة ، ومنتجات شمعة للإضاءة ، و منتجات من أقمشة الجينز التى تم إعادة تدويرها ، ومنتجات للعناية بالبشرة والشعر ومستحضرات للتجميل من خامات طبيعية.