شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب التمريض: مشاركة إيجابية للتمريض بمؤتمر المناخ ودعم مستشفى شرم الشيخ الدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض، عضو الهيئة العامة للرعاية الصحية، وعضو مجلس الشيوخ، عن حصاد مشاركة التمريض فى مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ "COP27"، لافتة إلى أن تلك المشاركة لم يسبق لها مثيل لهيئة التمريض بمصر لمؤتمر رفيع المستوى كمؤتمر المناخ.

وأشارت إلى أن مؤتمر المناخ "COP27" شهد مشاركة ايجابية لقطاع التمريض على مستوى الجمهورية للمشاركة فى التأمين الصحي لمؤتمر المناخ، لافته إلى أنه تم اختيار نخبة متميزة من افراد هيئة التمريض من المحافظات المطبق بها منظومة التأمين الصحي الشامل تشمل؛ "بورسعيد، الأقصر، الاسماعيلية، وجنوب سيناء، والتابعين للهيئة العامة للرعاية الصحية، بالإضافة إلى كوادر تمريضية متميزة من خارج المنظومة وتضمنت محافظات؛ الإسكندرية، الدقهلية، القاهرة، وذلك لتقديم خدمة تمريضية وصحية متميزة لضيوف مؤتمر المناخ.

وأوضحت إنه تم تأهيل الكوادر التمريضية المشاركة فى مؤتمر المناخ قبل انطلاقه رسمياً بأربع أشهر، والتى تضمنت اختيار الكوادر المتميزة وتدريبهم، حيث حرصت هيئة الرعاية الصحية ونقابة التمريض على توفير افضل عناصر متميزة من التمريض ممن يجيدوا اللغات الأجنبية الأساسية ومنها الإنجليزية والالمانية والفرنسية والإيطالية والروسية وغيرها، كما تم اختيار الزى المناسب بشكل يليق بمنظومة التمريض فى مصر.

وأشارت إلى أنه تم الدفع بــ 150 ممرض و ممرضة من المحافظات المختلفة لدعم مستشفى شرم الشيخ الدولي والمستشفى الميداني بالتمريض بجانب القوى الاساسية الموجودة بها الذى يصل عددها لــ 100 ممرضة من التمريض المتميز داخل مستشفى شرم الشيخ الدولي، كما تم الاستعانة بحوالي خمسة وتلاتين ممرض ومشرف داخل المستشفى الميداني، لافته إلى إنه تم تقديم دورات تدريبية تنشيطية لكيفية مواجهة الطوارئ والازمات والتعامل مع الحالات الطارئة.

وأضافت أن فرق التمريض المتميزة تعاملوا مع العديد من الحالات الطبية التى استقبلتها مستشفى شرم الشيخ الدولي، وقدموا خدمة طبية متميزة، كما شاركوا في المستشفى الميداني بدءًا من تجهيزها وحتى استقبال الحالات المرضية على مدار 24 ساعة، كما شاركوا فى الخيم بالميادين الكبيرة لشرم الشيخ، والتى تستهدف القيام بتقييم شامل مجاني للسياح وذلك لتشجيع السياحة العلاجية في مصر، واعطاء الارشادات الصحية.

وأعلنت الدكتورة كوثر محمود، عن إشادة المرضى والنزلاء المشاركين فى مؤتمر المناخ والمتلقين للخدمة الطبية بمستشفى شرم الشيخ الدولي بدور التمريض فى المستشفى.

وكشفت نقيب التمريض عن مشاركتها فى المنطقة الزرقاء والمنطقة الخضراء بشرم الشيخ فى عدد من الجلسات النقاشية الهامة، حيث شاركت فى المنطقة الزرقاء بجلسة حول أهمية دور القبالة في مصر، والتمريض والقبالة في مصر، وكيفية تخفيض القيصريات علما بأن مصر من الدول الاوائل على مستوى العالم في زيادة القيطريات، والمساهمة في تشجيع الولادة الطبيعية، بالإضافة جلسة أخرى فى المنطقة الخضراء حول أهمية المستشفيات الخضراء والبيئة الصحية لجميع المواطنين المصريين، وكيفية مشاركة التمريض فى تثقيف الصحى والوعى الصحى المجتمعى فى الاكتشاف المبكر للأمراض المزمنة والنمط الأفضل للحياة والغذاء المتوازن، وكيف أن يحدث التمريض تغيير جذرى فى صحة المواطن المصرى.

وهنأت الدكتورة كوثر محمود، الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، والدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد، وذلك على التأمين الطبى الناجح لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ فى دورته السابع والعشرين.