شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل إنشاء أول مصنع للمياه المعدنية بعبوات صديقة للبيئة بالوادى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، واللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، توقيع بروتوكول تعاون لإنشاء أول مصنع لإنتاج المياه المعدنية بعبوات صديقة للبيئة، وذلك على هامش مشاركتهما بفعاليات مؤتمر المناخ Cop27 بشرم الشيخ، في إطار خطة المحافظة لإعلان مدن المحافظة خالية من البلاستيك.

وأوضح الزملوط، أن المحافظة بدأت في وضع خطة للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام واستبدالها بالمنتجات صديقة البيئة، تماشيًا مع إعلان الخارجة عاصمة البيئة العربية وأول مدينة صديقة للبيئة والمناخ، مؤكدًا على حرص المحافظة على التوسع في المشروعات والمبادرات التي تراعي البعد البيئي والحد من تأثيرات التغيرات المناخية.

وكانت حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، ترأست اجتماعََا تحضيريًا لإطلاق مبادرة الحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام بمدن المحافظة، بحضور سيد محمود سكرتير عام المحافظة، والدكتور رضا حسانين عميد كلية العلوم بجامعة الوادي الجديد والمهندس مجدي الطماوي سكرتير عام المحافظة المساعد ورؤساء المراكز وعدد من التنفيذيين المعنيين وممثلي الجمعيات الأهلية والقطاع الخاص.

وأوضحت نائب المحافظ، أن المبادرة تهدف إلى تفعيل الإستراتيجية الوطنية للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية غير القابلة للتحلل لما لها من مخاطر بيئية، واستبدالها بالأكياس المصنوعة من الورق والقماش الصديقة للبيئة. موجهًة بحصر كميات الأكياس البلاستيكية المستهلكة بمدن المحافظة لتحديد الإحتياجات من الأكياس البديلة، و وضع خطة للمجالات المستهدف البدء في تطبيق المبادرة بها ومنها المحال التجارية والأسواق والتنسيق مع المصانع ومراكز التكوين المهني التي ستتولى مهمة التصنيع، مؤكدةً على تكثيف التوعية المجتمعية بأهمية المبادرة بين المواطنين للحفاظ على البيئة خالية من كافة أشكال الملوثات.