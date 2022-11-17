شكرا لقرائتكم خبر عن مسئولة أممية تشيد بجهود "cop 27" فى مواجهة التحديات الناجمة عن النمو السكانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشادت المديرة الإقليمية لصندوق الأمم المتحدة للسكان الدكتورة ليلى بكر بالجهود المبذولة في الدورة 27 لمؤتمر الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن المناخ "COP 27" بمدينة شرم الشيخ، فى مواجهة التحديات الناجمة عن النمو السكاني.

وقالت بكر ـ في مقابلة خاصة مع فضائية (اكسترا نيوز) الإخبارية اليوم الخميس، إن "مؤتمر المناخ تطرق إلى بعض القضايا الهامة بالنسبة للنمو السكاني والتحديات التي يواجهها العالم عقب وصول عدد السكان الكرة الأرضية إلى 8 مليارات نسمة".

وأكدت المسؤولة الأممية أهمية "cop 27" لتنفيذ الحلول التي تم طرحها في المؤتمرات السابقة على أرض الواقع، مشددة على التزام مصر بالعمل نحو الاقتصاد الأخضر والمحافظة على البيئة بفضل ثرواتها الغنية.