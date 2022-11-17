شكرا لقرائتكم خبر عن 10 معلومات عن اجتماع الرئيس السيسى بوزير العدل.. تقليص القوانين لـ618 فقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم مع المستشار عمر مروان وزير العدل لمتابعة جهود وزارة العدل للتطوير الشامل لمنظومة التقاضي بالدولة وسرعة الفصل في قضايا المواطنين المتداولة بالمحاكم.

وتضمن الاجتماع عدة نقاط مهمة:

1-محاكم الأسرة فصلت في 309 ألف قضية كانت متداولة قبل عام 2021 ومتبقى منها 100 قضية فقط

2-الرئيس السيسي وجه بسرعة إنهاء قضايا المواطنين لتحقيق العدالة الناجزة والسلام المجتمعي

3-على مدار عامين انتهت لجنة الإصلاح التشريعي من تنقية القوانين تصفية منظومة قوانين الدولة ليصبح عددها 618 قانوناً من أصل 17049

4-الانتهاء من تنقية الاتفاقيات الدولية ليصبح عددها 1997 من إجمالي 4366

5-تم رفع كفاءة مقار وأبنية المحاكم الحالية في جميع المحافظات ومنها محكمة الإسكندرية الابتدائية

6-الرئيس السيسي وجه بسرعة الانتهاء من تطوير مجمع محاكم الجلاء

7-الرئيس السيسي وجه بتشكيل لجنة هندسية لمعاينة المبنى التاريخي لمحكمة باب الخلق وإعداد تقرير عن حالته الإنشائية

8-الرئيس السيسي وجه بتعزيز التعاون بين وزارتي العدل والاتصالات لسرعة ميكنة المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف

9-الاستعانة بخبراء من وزارة الأوقاف والأزهر ودار الإفتاء في قضايا ازدراء الأديان للتعرف على أركان الجريمة

10- الرئيس السيسي وجه بمواصلة فتح فروع جديدة للتوثيق وإتاحة العمل بها خلال الفترات المسائية