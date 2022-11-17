شكرا لقرائتكم خبر عن تذكرة المترو تضمن لك 30 ألف جنيه فى هذه الحالة.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تضمن تذكرة مترو الأنفاق، للراكب مجمعة تأمين قيمتها 30 ألف جنيه يمكن صرفها له حال تعرضه لأى إصابة، فبموجب التذكرة الراكب مشمول بالتغطية التأمينية من مترو القاهرة، بالتعاون مع مجمعة التأمين بمبلغ يصل إلى 30 ألف جنيه ضد جميع الإصابات الجسمانية التي قد تصيبه داخل المترو.

وأكد هيئة الأنفاق: إن التصدى لتلك المخاطر مسؤولية جماعية ومشتركة حتى لا تفقد حقك في صرف التعويض نرجو منك عدم ارتكاب المخالفات الأتية:

1. المرور من الأماكن غير المخصصة للعبور

2. حالات السكر البين – تعاطي الخمور أو المواد المخدرة

3. الانتحار أو تعمد المؤمن عليه إصابة نفسه.