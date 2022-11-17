شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أهم محطات وأنشطة وزير الزراعة خلال فعاليات COP27 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعد مركز المعلومات الصوتية والمرئية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، والمكتب الإعلامى للوزارة، تقريرا حول أنشطة السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، خلال مشاركته فى فعاليات مؤتمر قمة المناخ COP27، والذى استضافته مصر بمدينة شرم الشيخ، كما نشر أيضا فيديو توضيحى حول هذه الأنشطة.

شارك القصير فى فعاليات المؤتمر، خلال الفترة من 6 حتى 14 نوفمبر الجارى، حيث عقد وزير الزراعة عددا من اللقاءات الثنائية مع عدد من نظرائه بالدول المختلفة، فضلا عن رؤساء وممثلى المنظمات الإقليمية والدولية، كما شارك أيضا فى عدد من الفعاليات المهمة، لاستعراض رؤية الوزارة فى قضية التغيرات المناخية.

وتم إعداد ملخصا بأهم الأنشطة والفعاليات الخاصة بالزراعة، حيث أبرزت فى بدايتها تفقد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء يرافقه وزير الزراعة لجناح الوزارة بالمنطقة الخضراء، وذلك على هامش تفقد دولة رئيس الوزراء للمنطقة الخضراء بالمؤتمر.

كما أشارت الملخص إلى إطلاق وزير الزراعة لمبادرة الغذاء والزراعة من أجل التحول المستدام "FAST"، خلال يوم التكيف والزراعة، حيث تم استعراض أبرز 10 معلومات حول هذه المبادرة.

وفيما يتعلق باللقاءات الثنائية التى عقدها الوزير مع عدد من نظرائه بالدول المختلفة على هامش المؤتمر شملت لقاءات مع: وزراء الزراعة بالأرجنتين، ومدغشقر، وأوروجواى، والولايات المتحدة الأمريكية، والسنغال، والصومال، فضلا عن وزير البيئة والعمل المناخى الأسترالى.

وعقد أيضا عددا من الاجتماعات مع ممثلى الهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية، وهم: نائب مدير الفاو، المفوض الزراعي الاوروبي، المفوض الزراعي بالاتحاد الافريقي، ممثلي مجموعة البحوث الزراعية الدولية (CGAIR)، المبعوث الأمريكي الخاص بالأمن الغذائي العالمي.

كما شارك الوزير فى عدد من الفعاليات التى تم عقدها على هامش المؤتمر أبرزها: ورشة عمل حول الصحة الواحدة والتغير المناخي، فضلا عن الجلسة الخاصة بالاطفال تحت عنوان في الخطوط الامامية : الأنشطة الموجهة للأطفال وكبار السن في التغير المناخي، كما تفقد ايضا جناح الوزارة بالمنطقة الخضراء ويشارك في جلسة تحالف العمل الأهلي والتنموي، كما شارك في جلسة أجندة الانجازات والطفرات المعنية بإزالة الكربون.

كما شارك الوزير أيضا فى جلسة مبادرة الابتكار الزراعي بقمة المناخ، وجلسة: "من ملابو الى شرم الشيخ" في يوم التكيف والزراعة بقمة المناخ، كذلك جلسة اطلاق مبادرة التكيف والمرونة المناخية في قطاع المياه "AWARE".

وشملت النشرة أيضا أبرز تصريحات القصير، خلال هذه اللقاءات والفعاليات، حيث تنوعت التصريحات، لتشمل عددا من الموضوعات، جاءت كالتالي: تغير المناخ قضية عالمية، الغذاء والزراعة وتغير المناخ، جهود دولية ملحة للحد من آثار تغير المناخ، الزراعة والغذاء.. وسبل مواجهة التحديات، الجهود الاقليمية للحد من تأثير تغير المناخ، مصر والتغيرات المناخية.. جهود وحلول.