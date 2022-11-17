ضبط 2 طن زيوت مستخدمة قبل إعادة تدويرها وبيعها مجددا بالجيزة

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القاهرة - سامية سيد - تمكنت محافظة الجيزة من خلال أجهزة مركز ومدينة الصف وإدارات التموين والبيئة، خلال حملة تفتيشية على الأنشطة التجارية بنطاق المركز، من ضبط سيارة محملة بنحو 2 طن زيوت طعام مستخدمة بالمنازل والمطاعم، قبل إعادة تدويرها وبيعها مجددا.

يأتى ذلك فى إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بتكثيف الحملات التموينية وبالتعاون مع الأجهزة المختصة لتمشيط الأسواق وضبط المحال والمنشآت والأنشطة المخالفة، حفاظاً على سلامة المواطنين وضمان ما يتم عرضه من مواد وسلع غذائية للمواطنين .

ونجحت الحملة فى التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف، قبل أن تتم إعادة تكرير الكمية المضبوطة وتعبئتها وطرحها للجمهور مجددا أو بيعها للمطاعم، ما يمثل خطراً داهما على صحة وسلامه المواطنين، وذلك بمتابعة العميد على عبد الله رئيس مركز ومدينة الصف.



ضبط 2 طن زيوت مستخدمة بحوزة سيارة قبل إعادة تكريرها وبيعها من جديد