شكرا لقرائتكم خبر عن الرعاية الصحية: 3.8 مليار جنيه لمنظومة التأمين الصحى الشامل بجنوب سيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن تشغيل مستشفى رأس سدر المركزي، بمحافظة جنوب سيناء وذلك لخدمة منتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة بالمحافظة.

وأوضح بيان الهيئة، تضم مستشفى رأي سدر المركزي، التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمحافظة جنوب سيناء، تقدم المستشفى الخدمة الطبية بأعلى معايير الجودة العالمية، من خلال 15 قسمًا وتشمل أقسام «الاستقبال والطوارئ، رعاية القلب، الرعاية المركزة، الرعاية المتوسطة، الحضانات، الغسيل الكلوي، قسطرة القلب، العمليات، الداخلي، الأشعة، بنك الدم، المعامل، العيادات الخارجية، العلاج الطبيعي ، الصيدلية إضافة إلى غرف التعقيم المركزي والمطبخ والمغسلة.

وعن الطاقة الاستيعابية لمستشفى رأس سدر المركزي، استكمل البيان، يضم القسم الداخلي 46 سرير، قسم الاستقبال والطوارئ 16سرير، كما تضم الرعايات بكافة مستوياتها 11سرير، بإجمالي 73سرير ، إضافة إلى 6 غرف للعمليات والإفاقة، فضلًا عن 8حضانات يحتويها قسم الحضانات والأطفال المبتسرين وحديثي الولادة، بالإضافة إلى 9ماكينات الغسيل الكلوي، لتقديم الخدمة الطبية في كافة التخصصات الطبية وبأعلى معايير الجودة العالمية لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة.

ونوه بيان الهيئة إلى أن العيادات الخارجية بمستشفى رأس سدر تقدم الخدمة الطبية في 10 تخصصات طبية وتشمل «جراحة عامة، عظام، جلدية، أسنان، باطنة، النساء والولادة، الأطفال، أنف وأذن، رمد، مسالك »، وذلك لكافة منتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة بمدينة رأس سدر بمحافظة جنوب سيناء.

ومن جانبه أكد الدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، على وجود نخبه من الكوادر الطبية المميزة لتشغيل مستشفى رأس سدر المركزي، بمحافظة جنوب سيناء، منوهًا أنه تزامن هذا التشغيل مع انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ Cop27، لافتًا إلى أنه أصبح هناك صرحين طيبين تابعين لهيئة الرعاية الصحية، لخدمة منتفعي التأمين الصحي الشامل من أهالي جنوب سيناء وهما «مستشفى شرم الشيخ الدولي، مستشفى رأس سدر المركزي.

وأوضح أن المنشآت الصحية المقرر دخولها تحت مظلة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة، والبالغ عددها 22 مركزاً ووحدة صحية، يجري تجهيزها على أعلى مستوى، ووفقاً لخدمات الجيل الثاني والثالث، التي تدعم خدمات التشخيص والعلاج عن بعد، بالإضافة إلى 8 مستشفيات في أرجاء المحافظة، وذلك لتقديم الخدمة الطبية للمنتفعين بنظام التأمين الصحي الشامل الجديد على الوجه الأكمل، خصوصاً وأن جنوب سيناء من المحافظات النائية.

وقال «السبكي» إن تكلفة البنية التحتية للمنشآت الصحية لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بمحافظة جنوب سيناء، تبلغ 2.1 مليار جنيه، فيما بلغت تكلفة التجهيزات الطبية وغير الطبية 580 مليون جنيه، كما بلغت التكلفة التشغيلية للمنظومة 600 مليون جنيه، بإجمالي تكلفة 3.280 مليار جنيه.

هذا، وتُعد محافظة جنوب سيناء واحدة ضمن محافظات المرحلة الأولى الست لمنظومة التأمين الصحي الشامل، والتي تشمل كلاً من بورسعيد والإسماعيلية والسويس والأقصر وأسوان وجنوب سيناء، وقد بدأ تسجيل المواطنين بها منذ 1 أكتوبر الماضي، تمهيداً لتطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد، وهي واحدة من المحافظات الثلاث التي تم إطلاق المنظومة بهم تجريبياً في 16 فبراير 2021، وهم الإسماعيلية والأقصر وجنوب سيناء.