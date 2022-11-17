شكرا لقرائتكم خبر عن شبورة على الطرق غدا ورياح مثيرة للأتربة.. والصغرى بالقاهرة 15 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غد الجمعة، استمرار انخفاض درجات الحرارة، ليسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل البرودة ليلا على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا يشهد شبورة مائية صباحا على الطرق، ونشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على السواحل الشمالية الغربية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الجمعة: القاهرة العظمى 25 درجة والصغرى 15 درجة، والإسكندرية العظمى 25 والصغرى 15 درجة، ومطروح العظمى 27 درجة والصغرى 15 درجة، وسوهاج العظمى 26 درجة والصغرى 14 درجة، وقنا العظمى 26 درجة والصغرى 16 درجة، وأسوان العظمى 27 درجة والصغرى 16 درجة.