شكرا لقرائتكم خبر عن التموين تضبط 50 جوال دقيق مدعم قبل تهريبها للسوق السوداء بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تكثف وزارة التموين والتجارة الداخلية الحملات الرقابية، والمرور على كافة الأنشطة التموينية، للتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، ومحاربة الغش والاحتكار بكافة أشكاله، حيث تمكنت مديرية التموين بالجيزة من ضبط 50 جوال دقيق بلدي مدعم استخراج 87.5 زنة الجوال 50 كيلو داخل أحد المخازن بمنطقة الصف بهدف الاتجار فى السوداء.

ويأتي ذلك فى الوقت الذى وجه فيه الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية جهاز حماية المستهلك بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق للتصدي للمخالفات التي يحاول انتهاجها بعض التجار لرفع أسعار السلع أو المغالاة فى أسعار المنتجات الغذائية، ووجه الوزير باستمرار زيادة معدلات ضخ السلع الغذائية بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة على مستوى كافة المحافظات لتلبية احتياجات المواطنين.

وتستمر سيارات الضبطية القضائية لجهاز حماية المستهلك فى المرور على الأسواق لمتابعة توافر السلع، ومدى التزام التجار ببيع المنتجات دون مبالغة فى الأسعار، وأن من يحاول التلاعب سيتم تحرير محضر له وإحالته إلى النيابة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كان جهاز حماية المستهلك قد ناشد المواطنين بالإبلاغ الفورى عن أى مخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك، وذلك من خلال الخط الساخن للجهاز 19588 من أى خط أرضى أو من خلال كل طرق التواصل الأخرى.