شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ القاهرة توجه بحصر المحال بالمنطقة الجنوبية لبدء تطبيق قانون المحلات العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، اجتماع لمتابعة كافة ملفات الأعمال وتنفيذ الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2022-2023 لأحياء المنطقة الجنوبية ومتابعة رفع كفاءة وتطوير الطرق والميادين وتحسين مستويات الانارة، بحضور الدكتور مهران عبد اللطيف مدير مكتب نائب محافظ القاهرة ورؤساء أحياء المنطقة الجنوبية ومديري إدارات التخطيط والمالية ومركز المعلومات والدعم الفني والطرق والادارات المعنية بالمنطقة.

ووجهت نائب محافظ القاهرة، لجنة المرور والمشكلة من المنطقة الجنوبية ومستشاري الطرق، لمتابعة نسب تنفيذ الأعمال على الطبيعة باستمرار عملها بصورة مستمرة مع إبداء كافة الملاحظات حول الأعمال وكفاءتها وتحديد الأولويات أثناء أعمال التنفيذ وتقديم الدعم الفني لتذليل كافة العقبات التي تحول دون تنفيذ مشروعات الخطة على النحو الأمثل.

وأكدت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية على ضرورة حصر كل فائض من الاعتمادات المالية المخصصة لكل حي وعمل خطة دراسة متأنية لوضع أولويات لاستخدامها في اعمال تطوير مقترحة وفقا للاحتياجات القصوى تدعيما لباقي الأحياء والاستغلال الأمثل للمبالغ المرصودة للخطة .

وخلال اللقاء تم استعراض قانون المحلات العامة ضمن الاستعدادات لبدء التطبيق الفعلى للقانون على أن التنفيذ الفعلي له سيحدث نقلة نوعية كبيرة فى تسهيل وتيسير الإجراءات الخاصة بالتراخيص على المواطنين وتشجيع أصحاب المحال العامة غير المرخصة علي تقنين أوضاعهم ، ودمجها فى الاقتصاد الرسمي للدولة، بما يساهم في دفع عجلة الاقتصاد ، وفتح مجالات جديدة للاستثمار، وتوفير بيانات كاملة حول المحلات العامة.

وتم التنبيه على رؤساء أحياء المنطقة الجنوبية بإعداد بيان حصر المحال القائمة فعليًا سواء المرخصة أو غير المرخصة ، والجاري ترخيصها مع تجهيز فريق عمل للمشتغلين بها، وإعداد خريطة بمراكز إصدار التراخيص المقرر إنشائها على مستوى المنطقة الجنوبية وعددها اربعة .