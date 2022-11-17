شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة إسبانيا فى مصر تحتفل بيوم التراث العالمى بإقامة معرض مفتوح بالشارع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل سفارة إسبانيا في مصر، بيوم التراث العالمى، من خلال إقامة معرض عام حول محيط السفارة بشارع إسماعيل محمد بالزمالك حتى يوم 30 نوفمبر.

ويحتوي المعرض على صور بعض المدن الإسبانية التي تم إدراجها ضمن قائمة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) لمواقع التراث العالمي، ومنها على سبيل المثال مدن ألكالا دي إيناريس، وأفيلا، وبايزا، وكاسيريس، وإيبيزا، وميريدا، وسلامنكا، وتوليدو، وأوبيدا. بالإضافة إلى ذلك ، سيكون متاح رموز الإستجابة السريعة "كيو أر كود QR Code " و ذلك لمساعدة المارة و الزوار الذين سيستوقفهم المعرض للحصول على مزيد من المعلومات حول جميع المدن الإسبانية المدرجة على قائمة اليونسكو للتراث العالمي.

والهدف من يوم التراث العالمي هو الإحتفال بذكرى توقيع الاتفاقية المنوطة بحماية تراث الإنسانية الثقافي والطبيعي والموقعة في باريس، 16 نوفمبر 1972. وأدرج نحو 1154 موقع من 167 دولة حول العالم ضمن قائمة اليونسكو للتراث العالمي، والتي تنقسم إلى ثلاثة أقسام: التراث الثقافي ، والتراث الطبيعي ، والتراث المختلط.

في الوقت الحالي، يوجد لدى إسبانيا 49 موقعا مسجلا ضمن قائمة اليونسكو - وهي مواقع محمية ويتم الحفاظ عليها بشكل خاص - منها 43 موقع مسجل كتراث ثقافي، و أربعة مواقع مسجلة كتراث طبيعي، و موقعين مسجلين ضمن قسم التراث المختلط. و بذلك تنضم إسبانيا لدول أخرى في مهمة الحماية والحفاظ على ثراء التراث الثقافي و الطبيعي و كذلك الغير مادي حول العالم.