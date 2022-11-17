شكرا لقرائتكم خبر عن قطع المياه 6 ساعات عن 4 مناطق فى الجيزة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد عدة مناطق بمركز ومدينة أطفيح بمحافظة الجيزة، مساء غد الجمعة، انقطاع خدمة مياه الشرب لمدة 6 ساعات؛ لربط الخط الرئيسى قطر 560 مم المغذى لقرية عرب منشأة سليمان وعرب بنى صالح وروافع مدينة أطفيح الجديدة.

وأوضحت محافظة الجيزة، أن المناطق المتأثرة بانقطاع المياه هى (الحلف الشرقي - منشأة سليمان – كفر حلاوة – عرب منشأة سليمان) بمركز ومدينة أطفيح.

وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسرعة إنجاز الأعمال وفقا للمواعيد المحددة لإعادة ضخ المياه بصورتها الطبيعية للمناطق المتأثرة.

وأشار إلى أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي، سوف تقوم بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب للتحرك في الأماكن المتأثرة وللطوارئ يتم الاتصال بالخط الساخن 125 لتلبية احتياجاتهم فورا.