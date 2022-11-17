شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف: دورة لأئمة دولة تنزانيا بأكاديمية الأوقاف الدولية فبراير المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف السفير شريف عبد الحميد إمام إسماعيل سفير مصر الجديد بدولة تنزانيا، اليوم الخميس، ديوان عام وزارة الأوقاف بالقاهرة.

وخلال اللقاء هنأ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف السفير شريف عبد الحميد إسماعيل بمناسبة تعيينه سفيرًا لجمهورية مصر العربية بدولة تنزانيا، متمنيًا له دوام التوفيق، مؤكدًا حرص وزارة الأوقاف المصرية على تعزيز العلاقات الطيبة مع دولة تنزانيا.

كما أطلع وزير الأوقاف السفير على جهود وزارة الأوقاف بدولة تنزانيا من خلال المركز الإسلامي المصري بدار السلام وما يقوم به من نشاط دعوي وتعليمي من خلال (12) موفدًا من وزارة الأوقاف المصرية إضافة إلى (7) مدرسين تنزانيين، ويَدرُس به نحو 1000 طالب تنزاني تقريبًا في مختلف مراحل التعليم من المرحلة الابتدائية حتى المرحلة الثانوية، وذلك إضافة إلى أنشطة مسجد المركز الإسلامي المصري ودوره في نشر الفكر الوسطي المستنير، وتصحيح المفاهيم الخاطئة.

كما ناقش معه ما تم الاتفاق عليه مع مفتي تنزانيا من تنظيم دورة للأئمة التنزانيين بأكاديمية الأوقاف الدولية مطلع فبراير المقبل، وتزويد مكتبات المساجد والمراكز الإسلامية بتنزانيا بإصدارات الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

وأهدى وزير الأوقاف السفير شريف عبد الحميد إسماعيل نسخة من كتاب الله (عز وجل)، ومجموعة من إصدارات وزارة الأوقاف العصرية في مجال تجديد الخطاب الديني.



جانب من لقاء وزير الأوقاف والسفير