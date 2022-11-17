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دور الجينات التنظيمية في التعليم المؤسسى.. رسالة دكتوراه بتجارة حلوان

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القاهرة - سامية سيد - حصل الباحث سراج سعد عبد العظيم، على درجة الدكتوراه بتقدير امتياز، في كلية التجارة وإدارة الأعمال بجامعة حلوان، عن رسالته المقدمة بعنوان "دور الجينات التنظيمية في التعليم المؤسسي" دراسة تطبيقية.

 

وتشكلت لجنة الإشراف برئاسة الدكتور صلاح الدين إسماعيل، أستاذ إدارة الأعمال بكلية التجارة وإدارة الأعمال جامعة حلوان، وعضوية الدكتورة سامية أحمد فتحى، أستاذ إدارة الأعمال المتفرغ بكلية التجارة وإدارة الأعمال جامعة حلوان، والدكتورة مها حافظ أحمد أستاذ إدارة الأعمال المساعد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية.

 

مناقشة رسالة دكتوراه بكلية التجارة وإدارة الأعمال جامعة حلوان
مناقشة رسالة دكتوراه بكلية التجارة وإدارة الأعمال جامعة حلوان

رسالة دكتوراه بتجارة حلوان
رسالة دكتوراه بتجارة حلوان

الباحث سراج سعد عبد العظيم
الباحث سراج سعد عبد العظيم

رسالة دكتوراه بكلية التجارة وإدارة الاعمال جامعة حلوان
رسالة دكتوراه بكلية التجارة وإدارة الاعمال جامعة حلوان
رسالة دكتوراه بكلية التجارة وإدارة الاعمال جامعة حلوان (1)

 

رسالة دكتوراه بكلية التجارة وإدارة الاعمال جامعة حلوان (2)

 

رسالة دكتوراه بكلية التجارة وإدارة الاعمال جامعة حلوان (3)

 

رسالة دكتوراه بكلية التجارة وإدارة الاعمال جامعة حلوان (4)

 

رسالة دكتوراه بكلية التجارة وإدارة الاعمال جامعة حلوان (5)

 

رسالة دكتوراه بكلية التجارة وإدارة الاعمال جامعة حلوان (6)

 

رسالة دكتوراه بكلية التجارة وإدارة الاعمال جامعة حلوان (7)

 

رسالة دكتوراه بكلية التجارة وإدارة الاعمال جامعة حلوان (8)
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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