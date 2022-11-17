شكرا لقرائتكم خبر عن دور الجينات التنظيمية في التعليم المؤسسى.. رسالة دكتوراه بتجارة حلوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل الباحث سراج سعد عبد العظيم، على درجة الدكتوراه بتقدير امتياز، في كلية التجارة وإدارة الأعمال بجامعة حلوان، عن رسالته المقدمة بعنوان "دور الجينات التنظيمية في التعليم المؤسسي" دراسة تطبيقية.

وتشكلت لجنة الإشراف برئاسة الدكتور صلاح الدين إسماعيل، أستاذ إدارة الأعمال بكلية التجارة وإدارة الأعمال جامعة حلوان، وعضوية الدكتورة سامية أحمد فتحى، أستاذ إدارة الأعمال المتفرغ بكلية التجارة وإدارة الأعمال جامعة حلوان، والدكتورة مها حافظ أحمد أستاذ إدارة الأعمال المساعد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية.