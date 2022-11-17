شكرا لقرائتكم خبر عن "الأوقاف" تعقد أمسية لكبار المبتهلين بمسجد الإمام الحسين السبت المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقيم وزارة الأوقاف، أمسية ابتهالية كبرى لكبار المبتهلين بمسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه) بالقاهرة مساء السبت المقبل عقب صلاة العشاء، فى إطار دور وزارة الأوقاف الريادى فى عمارة بيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى، ونشر سماحة الإسلام، وإحياء دولة الابتهال الدينى.

والمبتهلون هم:

1- المبتهل/ عبد اللطيف وهدان

2- المبتهل/ أحمد البشتيلي

3 - المبتهل/ إبراهيم راشد

4- المبتهل/ محمد عبد الرءوف السوهاجي

5- المبتهل/ شريف عبد المنعم

7 - المبتهل/ محمد الصعيدي

7 - المبتهل/ أحمد أبو خطوة

8 - المبتهل/ محمد الجزار

9 - المبتهل/ محمود عوض الله

10 - المبتهل/ بلال مختار

وأوضحت وزارة الأوقاف، أن الأمسية تتضمن إنشادًا للجزء الأول من قصيدة "نهج البردة" لأمير الشعراء أحمد شوقى، من إعداد حسام صقر المدرب والملحن بدار الأوبرا المصرية، وإشراف فنى عبد العزيز عمران.