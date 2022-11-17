شكرا لقرائتكم خبر عن شعاع والقابضة للكهرباء يتفقان على آليات جديدة للقضاء على نسب فقد الشبكة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبلت شركة شعاع، المحاسبة ناديه قطري، نائب رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر والعضو المتفرغ المالي والتجاري والتمويل بمقر الشركة ويرافقها في الزيارة كل من المحاسب عزت إبراهيم رئيس قطاعات الشؤون التجارية بشركة القناة لتوزيع الكهرباء والمحاسب احمد عبد الرحمن مدير عام التفتيش التجاري بالشركة القابضة لكهرباء مصر، لبحث سبل التعاون للاستمرار في تنفيذ خطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في تطوير مستوى الخدمة المقدمة للمواطن والحفاظ على حق الدولة في تحصيل مستحقاتها.

وأعلنت شركة شعاع فى بيان لها اليوم، أن اللقاء تناول بحث العقبات التي تعترض عملية قراءة العدادات، وقد تم الاتفاق على تنفيذ الأليات التي تساعد شركة شعاع على الارتقاء في تسجيل قراءة عدادات الكهرباء والمرور شهريا على العدادات مسبوقة الدفع.

كما تناول اللقاء المقترحات التي يمكن تنفيذها بالتعاون بين شركه شعاع والشركة القابضة لكهرباء مصر ممثله في شركات توزيع الكهرباء التسع على مستوى الجمهورية لخفض نسبه الفقد بالشبكة القومية لكهرباء مصر وذلك من خلال تحديد الاسباب الرئيسية التي تتسبب في الفقد واساليب وطرق القضاء عليها من خلال تنفيذ بعض الاجراءات الحاسمة للقضاء على الفقد.

وتضمنت الزيارة جولة تفقديه للمحاسبة ناديه قطري بمقر شركه شعاع والتعرف على نظام العمل بالشركة وكيفية اداره عملية تسجيل قراءة عدادات الكهرباء الخاصة بالمشتركين من خلال الاعتماد على أحدث اساليب التكنولوجيا الحديثة.

وفي نهاية الزيارة أثنت المحاسبة ناديه قطري على اداء الشركة وعلى التفاعل في تلافي الملاحظات التي ظهرت خلال الفترة السابقة وأفادت بتقديم الدعم اللازم لأزاله اي عقبات تعوق سير العمل.