شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء الباهاما: مصر قادرة على فعل الكثير بالعمل المناخى مع الرئيس السيسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رئيس وزراء جزر الباهاما فيليب ديفيس، فى حديث خاص لـ"الخليج 365"، إن مؤتمر المناخ بمدينة شرم الشيخ استطاع أن يجمع عددا كبيرا من مختلف أنحاء العالم لنواجه تحديات المناخ وتغيرات المناخ، والتى تحولت إلى أزمة خطيرة، وأهمية cop27 أنه يرفع شعار التنفيذ وكفانا أحاديث دون أفعال،

أضاف ديفيس، أن مصر قادرة على فعل الكثير، والرئيس عبد الفتاح السيسى لديه الحماس للعمل من أجل المناخ ويستطيع أن ينقل تلك الروح لباقى الدول.

وعن مشاركة بلاده فى القمة ، قال إن جزرنا من أكثر المناطق تضررا بسبب التغيرات المناخية والتنوع الإحيائى لدينا أيضا مهدد، كما نواجه معضلة المياه وشح المياه ، لذلك نسعى ونرغب فى أن نلحق بنظام حماية كوكبنا وحماية المناخ ، ولذلك جئنا للمشاركةهنا فى قمة المناخ نبحث عن الأفعال .

وتستضيف مصر قمة المناخ cop27 بشرم الشيخ ،في الفترة بين 6 إلى 18 نوفمبر الجارى، والتي تعتبر أكبر وأهم قمة على مستوى العالم، لمناقشة مصير كوكب الأرض وإنقاذه من التدهور والانهيار، ليعود دور مصر الرائد والتاريخى فى تنظيم مؤتمرا يعول عليه العالم كثيرا في إنقاذ البشرية من آثار التغير المناخى المدمرة، والمساهمة في إنقاذ البشرية.

ويشهد مؤتمر الأطراف cop27 مشاركة دولية واسعة من مختلف أنحاء العالم، حيث يشارك أكثر من 120 من قادة الدول ، وبحضور ممثلين من نحو 197 دولة، بما يقارب 40 ألف مشارك من أنحاء العالم ،وعشرات المنظمات الدولية والإقليمية، للمشاركة فى المفاوضات السنوية بشأن تغير المناخ، بهدف مناقشة المضى قدما فى الحد من التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية والتكيف مع تداعياتها، كما تحظى القمة بتغطية إعلامية عالمية مكثفة بتواجد أكثر من 3000 إعلامى يتابعون فعاليات القمة بكل لغات العالم.