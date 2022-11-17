شكرا لقرائتكم خبر عن انقطاع المياه عن شارع أحمد عرابى بالجيزة منتصف ليل غد 6 ساعات لتنفيذ التوسعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت محافظة الجيزة، انقطاع خدمة مياه الشرب عن شارع أحمد عرابى من ناصية شارع السودان حتى شارع الرشيد ومتفرعاته يمينا ويسارا، منتصف ليل الجمعة؛ لتنفيذ أعمال ربط خط المياه قطر 300 مم المتعارض مع أعمال مشروع توسعة شارع أحمد عرابى.

وأوضحت المحافظة في بيان لها، أن انقطاع الخدمة المياه يستمر لمدة 6 ساعات، ابتداء من الساعة الثانية عشر ليلا يوم الجمعة الموافق 18/ 11/ 2022 حتى الساعة السادسة صباح يوم السبت الموافق 19/ 11/ 2022.

وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالالتزام بالمواعيد المحددة للأعمال وسرعة إنجازها لإعادة ضخ المياه بصورتها الطبيعية للمناطق المتأثرة.

ووجه المحافظ، رئيس حى العجوزة بالمتابعة الميدانية للأعمال وإزالة أى معوقات لإنجاز الأعمال بالتعاون مع الجهات المعنية، لافتا إلى أن شركة مياه الشرب والصرف الصحى سوف تقوم بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب للتحرك فى الأماكن المتأثرة وللطوارئ يتم الاتصال بالخط الساخن 125 لتلبية احتياجاتهم فورا.