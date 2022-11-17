شكرا لقرائتكم خبر عن فتح مستشفيات الشرطة للكشف على أطفال ذوى الإعاقة بالمجان الأحد المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، عن فتح مستشفيات الشرطة على مستوى محافظات الجمهورية أمام الأشخاص ذوى الإعاقة من الراغبين في إجراء الكشف الطبي على أطفالهم، وصرف العقاقير الطبية الخاصة بتلك الفحوصات حال الاحتياج لها بالمجان، لمدة 3 أيام خلال الفترة 20 إلى 22 نوفمبر الجاري بالفترة المسائية من الساعة الـ 5 وحتى 8 مساءً .

وصرحت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن ذلك يأتى في إطار بروتوكول التعاون المبرم بين المجلس والوزارة ممثلة في قطاع حقوق الإنسان خلال عام 2017، وبالتزامن مع اليوم العالمي للطفل الذي يوافق 20 نوفمبر من كل عام، وبدأ أول احتفال به عام 1990، بهدف تعزيز الترابط الدولي وإذكاء الوعي بين أطفال العالم وتحسين رفاههم في شتى المجالات لاسيما الصحية منها .

وثمنت "المشرف العام على المجلس"، الجهود المبذولة من قبل وزارة الداخلية ممثلة في قطاع حقوق الإنسان، لاسيما دورها في دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع المناسبات والاحتفالات التي تنظمها، وكذلك دورها في مشاركة كافة شرائح المجتمع جميع المناسبات الدولية والوطنية، وتقديم الخدمات المختلفة لهم وفقًا لإختصاصاتها بشكل يضمن مراعاة الأبعاد الإجتماعية الخاصة، ويعمل على حماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة .