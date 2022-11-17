شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة جانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك. وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضروات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، وجاءت اليوم كالتالي: - الطماطم بسعر 7.5 جنيه. ‏‎‏‎‏‎- البطاطس بـ 11.5 جنيه. ‎‏‎‏‎- البصل الأبيض بـ 5.5 جنيه. ‏‎‏‎‏‎- ‏‎البصل الأحمر بـ 5.5 جنيه. ‏‎‏‎‏‎- الكوسة بـ 10 جنيهات. ‎‏‎‏‎- الجزر بـ 10.5 جنيه. ‏‎‏‎‏‎- الخيار بـ 9.5 جنيه. ‏‎‏‎‏‎‏‎- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات. - الفلفل الرومى بـ 11 جنيها. ‏‎‏‎‏‎- الباذنجان الأبيض بـ10 جنيهات. ‏‎‏‎‏‎- الباذنجان العروس بـ10 جنيهات. ‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 8.5جنيه. ‏‎‏‎‏‎- الفلفل الألوان بـ23 جنيها. ‏‎‏‎‏‎- الليمون بـ 10 جنيهات. ‏‎- فاصوليا بـ 11جنيها. ‏‎‏‎‏‎- كمثرى لبنانى بـ25 جنيها. ‏‎‏‎‏‎- تفاح أحمر إيطالى بـ30 جنيها. ‏‎‏- جوافة بـ9 جنيهات. -رمان بـ10 جنيهات.