شكرا لقرائتكم خبر عن غلق وتشميع مقاهى غير ملتزمة بمواعيد الغلق فى حملة مكبرة بالعمرانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شن حى العمرانية، حملة مكبرة للقضاء على جميع المظاهر العشوائية والإشغالات وإزالة كافة التعديات الموجودة على الطريق العام، والتأكد من التزام المحال التجارية والمطاعم بمواعيد الغلق المقررة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وذلك تنفيذاً لتعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بتكثيف الحملات المفاجئة على كافة المحال التجارية والمطاعم والكافيهات والورش والأعمال الحرفية للتأكد من الالتزام بمواعيد الغلق وتفعيل القانون على غير الملتزمين.

وأسفرت الحملة، عن غلق وتشميع أحد المقاهي بشارع أحمد لطفي السيد؛ وذلك لمزاولة النشاط بدون ترخيص من الحي وعدم الالتزام بمواعيد الغلق، كما تم غلق وتشميع "محل بلايستيشن" بشارع حسن القاضي من شارع فاطمة رشدى؛ لمزاولة النشاط دون ترخيص من الحي وعدم الالتزام بمواعيد الغلق

وشملت جهود الحي، إزالة الإشغالات والتعديات الموجودة على الطريق العام ورفع المصادرات من المخالفين، وإيداعها بمخازن الحى، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين؛ استجابة لشكاوى المواطنين، وذلك تحت إشراف عبد الله عبد العظيم رئيس حى العمرانية وكافة الإدارات المعنية.



رفع الاشغالات بالعمرانية



تشميع المقاهي المخالفة بالعمرانية



مصادرة إشغالات المقاهي بالعمرانية



غلق وتشميع مقاهى مخالفة بالعمرانية