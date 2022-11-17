شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح معرض السيرة النبوية والحضارة الإسلامية بمقر الإيسيسكو فى الرباط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد مقر منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) في الرباط، اليوم الخميس احتفالية دولية كبرى، لافتتاح المعرض والمتحف الدولي للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية، تحت رعاية الملك محمد السادس، وبحضور الأمير مولاي الحسن، ولي عهد المملكة المغربية.

ويأتي تدشين المعرض والمتحف الدولي للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية بمقر الإيسيسكو في الرباط، ليصبح النسخة المتجولة الأولى لمتاحف السيرة النبوية، التي تحتضن المدينة المنورة مقرها الرئيس، وتحظى باهتمام خاص ورعاية من المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

والمعرض تتويج للشراكة الاستراتيجية بين منظمة الإيسيسكو، ورابطة العالم الإسلامي، والرابطة المحمدية للعلماء بالمملكة المغربية، حيث يعنى بتقديم رسالة الإسلام ممثلة في العدل والسلام والرحمة والتسامح والتعايش والاعتدال، اعتمادا على القرآن الكريم والسنة الشريفة والتاريخ الإسلامي المضيء، بأحدث التقنيات التي تجعل الزائر يعيش أبعاد السيرة النبوية والمشاهد والآثار التاريخية وكأنه في قلب الحدث.

وسيكون في استقبال ولي عهد المملكة المغربية الأمير مولاي الحسن، الدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام للإيسيسكو، والدكتور أحمد عبادي، الأمين العام للرابطة المحمدية للعلماء، وبالنيابة عن الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى، يحضر الدكتور عبدالرحمن الزيد، نائب الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي أمين المجمع الفقهي الإسلامي، والشيخ الدكتور ناصر بن مسفر القرشي الزهراني، أمين مجلس إدارة المعارض والمتاحف الدولية للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية.

ويضم المعرض والمتحف ثلاثة مكونات رئيسية، الأول: "المعرض والمتحف الدولي للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية"، الذي تشرف عليه رابطة العالم الإسلامي. والثاني: "بانوراما الحجرة النبوية الشريفة في العصر الأول"، لأول مرة في التاريخ بتقنيات ثلاثية الأبعاد وتقنيات الواقع الافتراضي، والتي تستند على مواد علمية مؤصلة وموسوعات محققة، وتمثل دعوة علمية عملية روحية إيمانية للدخول إلى أعماق الحياة النبوية والمسيرة المحمدية. والثالث: "معرض صلة المغاربة بالجناب النبوي الشريف، جمال المحبة والوفاء"، الذي تشرف عليه الرابطة المحمدية للعلماء بالمملكة المغربية.

وتعتمد وسائل العرض على التكنولوجيا الحديثة والشاشات التفاعلية، في مقدمتها التصوير التجسيمي، وشاشات العرض ثلاثية الأبعاد، والبانوراما التعليمية، ويعرض المحتوى بعدة لغات، وسيكون المعرض والمتحف الدولي للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية متاحا لزيارة الجمهور العام، عقب هذا الافتتاح الرسمي له.