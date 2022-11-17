شكرا لقرائتكم خبر عن طقس مائل للبرودة على كافة الأنحاء.. اعرف درجات الحرارة المتوقعة حتى الإثنين المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة حتى الاثنين المقبل، حيث تشهد البلاد انخفاضا فى درجات الحرارة، ليسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل البرودة ليلا على كافة الأنحاء.

وينشر ”الخليج 365” لقرائه تفاصيل درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة حتى الإثنين المقبل كما يلى:

- الخميس 17 نوفمبر:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 25 درجة الصغرى 17.

السواحل الشمالية العظمى 24 درجة الصغرى 16.

جنوب سيناء العظمى 27 درجة الصغرى 19.

شمال الصعيد العظمى 24 درجة الصغرى 13.

جنوب الصعيد العظمى 26 درجة الصغرى 17.

- الجمعة 18 نوفمبر:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 26 درجة الصغرى 16.

السواحل الشمالية العظمى 26 درجة الصغرى 17.

جنوب سيناء العظمى 28 درجة الصغرى 20.

شمال الصعيد العظمى 26 درجة الصغرى 14.

جنوب الصعيد العظمى 27 درجة الصغرى 18.

- السبت 19 نوفمبر:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 26 درجة الصغرى 17.

السواحل الشمالية العظمى 26 درجة الصغرى 18.

جنوب سيناء العظمى 29 درجة الصغرى 20.

شمال الصعيد العظمى 26 درجة الصغرى 14.

جنوب الصعيد العظمى 28 درجة الصغرى 18.

- الأحد 20 نوفمبر:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 26 درجة الصغرى 17.

السواحل الشمالية العظمى 25 درجة الصغرى 18.

جنوب سيناء العظمى 28 درجة الصغرى 20.

شمال الصعيد العظمى 26 درجة الصغرى 14.

جنوب الصعيد العظمى 29 درجة الصغرى 18.

- الإثنين 21 نوفمبر:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 26 درجة الصغرى 17.

السواحل الشمالية العظمى 24 درجة الصغرى 18.

جنوب سيناء العظمى 28 درجة الصغرى 20.

شمال الصعيد العظمى 26 درجة الصغرى 14.

جنوب الصعيد العظمى 29 درجة الصغرى 18.