شكرا لقرائتكم خبر عن سامح شكرى لـ"القاهرة الإخبارية": إطلاق مشروعات فى مجال الهيدروجين الأخضر خلال COP27 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وزير الخارجية سامح شكرى إنه تم إطلاق مشروعات فى مجال الهيدروجين الأخضر خلال فعاليات قمة المناخ، كما تمت مناقشة الحلول والتمويل وخفض الانبعاثات.

وأضاف وزير الخارجية، خلال حواره مع قناة القاهرة الإخبارية: "ناقشنا تفعيل دور المرأة وحفظ الأمن الغذائي، وتم التفاوض بين الوفود لتقريب وجهات النظر"، مشيرا إلى أن استمرار مفاوضات قمة المناح للتوصل لمخرجات ناجحة.

وأوضح وزير الخارجية أن هناك قدرا كبيرا من التباين بين الدول الأطراف، ولذلك تم تشكيل ميسرين من الدول النامية للتواصل مع الدول المتقدمة، موضحا أن الميسرين معنيون بالتوصل لمخرجات ناجحة، كما أن الميسرين معنيون بتكاتف الجهود الدولية لمواجهة التغيرات المناخية.

ولفت وزير الخارجية إلى أن الميسرين يعملون على وفاء الدول بالتزاماتها، متابعا: "نتمنى أن تؤتى قمة المناخ بثمارها المنشودة، والسيسى عبد الفتاح السيسى يستشير الدول من أجل تحقيق المخرجات".