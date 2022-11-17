شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية لـ"القاهرة الإخبارية": قمة المناخ نجحت بمشاركة 120 رئيسا ورئيس حكومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال سامح شكرى، وزير الخارجية، إنه منذ إعلان استضافة مصر لقمة المناخ وهناك تنسيق وثيق بين كل أجهزة الدولة من أجل تنظيم رائع للقمة، موضحا أن الرئيس عبد الفتاح السيسى عقد عددا من الاجتماعات المتتالية وأصدر التوجيهات لكافة مؤسسات الدولة لضمان خروج المؤتمر بأفضل شكل ممكن.

وأضاف وزير الخارجية، خلال حواره مع قناة القاهرة الإخبارية، أن كل الأجهزة الحكومية تفاعلت لتحقيق هذا الغرض، بجانب توجيهات الرئيس السيسى بتشكيل لجنة عليا برئاسة رئيس الوزراء، وتضم كافة الأجهزة للتحضير المؤتمر.

وأوضح وزير الخارجية أن هذه الجهود جاءت نتيجتها من خلال الأسبوع الأول لتنظيم قمة المناخ، حيث إن القمة نجحت بمشاركة 120 رئيسا ورئيس حكومة، وتم عقد العديد من الجلسات والموائد المستديرة.