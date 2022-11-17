شكرا لقرائتكم خبر عن رسائل الأمل من شرم الشيخ.. جون كيرى يعلن تفاصيل تعهد الحفاظ على المحيطات خلال cop27 "إنفوجراف" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المبعوث الرئاسي الأمريكى للمناخ جون كيرى ومساعد وزير الخارجية لشؤون المحيطات والشؤون البيئية والعلمية الدولية مونيكا ميدينا، عن أول مجموعة من الدول التى صادقت على تعهد الحفاظ على المحيطات.

المبعوث الرئاسي الأمريكى للمناخ جون كيرى أعلن خلال مؤتمر :COP27



تعهد الحفاظ على المحيطات

- 16 دولة إلى جانب الولايات المتحدة وقعت على تعهد الحفاظ على المحيطات

- تضم القائمة أستراليا وكندا وتشيلى وكولومبيا وكوستاريكا وفيجى وفرنسا واليونان واليابان وكينيا ومالطا وبنما والبرتغال ورومانيا وسيشيل وسريلانكا

- أعلنت الولايات المتحدة عن التعهد خلال مؤتمر المحيطات السابع فى بالاو

- التعهد خطوة حاسمة للحفاظ على أو حماية 30% من المحيطات بحلول 2030

- يُعزز الجهود لتحقيق هدف "30 × 30" فى المحيط العالمى بنجاح

- أقرت الدول أهمية الإشراف على المحيطات لدعم النظم البيئية المُستدامة

- الحفاظ على المحيطات يحقق فوائد دائمة للتنوع البيولوجى

- من فوائده مرونة السواحل والأمن الغذائى وتخفيف حدّة تغيرات المناخ