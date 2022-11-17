شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الإسكندرية: شرم الشيخ أجمل من فيينا وأدعو المصريين لزيارتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصف اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، مدينة شرم الشيخ، بالجميلة والرائعة، لاسيما خلال الفترة الأخيرة التي شهدت استضافة مؤتمر المناخ COP 27، قائلا: "أرى أن شرم الشيخ أجمل من فيينا، لأنها مثال يحتذى به في العالم كله لهذه المدينة فائقة الجمال والنظافة بشكل غير عادي".

أضاف الشريف، في مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة" مع الإعلامي يوسف الحسيني، عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري: "الدولة قررت عمل شرم جديدة قبل مؤتمر المناخ، وبالفعل ظهرت المدينة رائعة الجمال وتختلف تماما عن شرم في السنوات الماضية، وهذا تم في خلال شهور قليلة من قبل محافظة جنوب سيناء، وأتمنى من كل مصري أن يرى مدينة شرم الشيخ والاستقبال الرائع للوفود الأجنبية لقمة المناخ".

وأشار إلى تنفيذ مشروع ضخم في محافظة الإسكندرية، لتحويل كل مياه الأمطار إلى الدلتا للاستفادة منها في ري الأراضي، مضيفا: "انتهينا من 3 مشروعات من أصل 9 بمحافظة الإسكندرية، ونحن نعيد تراثية المباني للإسكندرية في الفترة الأخيرة".

وأوضح أن محافظة الإسكندرية تنفذ مشروع لفصل مياه الأمطار عن الصرف الصحي، وهذا سيقضي على تجمعات المياه مها كانت غزارة الأمطار.