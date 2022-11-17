شكرا لقرائتكم خبر عن حياة كريمة تطلق قوافل طبية مجانية فى الجيزة.. تعرف على الأماكن والمواعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" عن أماكن تمركز القوافل الطبية فى محافظة الجيزة بدءًا من غد الجمعة حتى 23 نوفمبر؛ من أجل الكشف وصرف العلاج بالمجان للمواطنين فى القرى المدرجة ضمن المبادرة وتفعيل دور المبادرة فى تقديم الدعم الخدمى المجتمعى للقرى الأكثر احتياجا.

وأعلنت المبادرة عن تنظيم قافلة طبية فى القبابات التابعة لإدارة أطفيح، فى الفترة ما بين 18 إلى 19 نوفمبر، وإطلاق قافلة طبية أخرى فى نزلة السمان التابعة لإدارة الهرم في الفترة ما بين 22 إلى 23 نوفمبر.

وتستهدف القوافل الطبية الكشف والعلاج مجانا فى تخصصات (النساء والولادة، خدمات تنظيم الأسرة، الأطفال، الباطنة، الأنف والأذن، العظام، الجراحة، الرمد الأسنان، القلب، الجلدية، خدمات الأشعة والتحاليل، على أن تجرى إحالة الحالات التى تتطلب الرعاية إلى المستشفيات، وإقامة ندوات تثقيف صحى كبيرة، فى إطار السعى لتحسين جودة حياة المواطن المصرى، وتقديم أفضل الخدمات فى كل القطاعات.