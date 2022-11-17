شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث التنمية المحلية: الأدلة التصميمة للمواقف تعيد المظهر الحضاري للشوارع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن وزارة التنمية المحلية حريصة على الأدلة التصميمية للإدارة المحلية لمواقف النقل الأجرة والسرفيس بالمحافظات، لإعادة المظهر الحضاري للشارع المصري.

أضاف قاسم، في في مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة" مع الإعلامي يوسف الحسيني، عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أن الدولة المصرية تهتم بإعادة الرونق الحضاري لعواصم المحافظات، وتعكس ذلك في عملية الترميم لإعادة النسق الحضاري للمباني والميادين على حد سواء.

وتابع المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية: "نعود إلى الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، لاسيما بترميم التماثيل الموجودة بالميادين، وكذلك في إعادة ترميم منازل القيادات القديمة الرموز الوطنية الكبيرة للدولة المصرية".