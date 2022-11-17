شكرا لقرائتكم خبر عن الدكتور عبد المحسن شيحه المستشار بمجلس الدولة يفوز بعضوية محكمة الأمم المتحدة للاستئناف UNAT والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت بعثة مصر الدائمة لدي الامم المتحدة في نيويورك فوز المستشار الدكتور عبد المحسن شيحة، القاضي بمجلس الدولة المصري بعضوية محكمة الأمم المتحدة للاستئناف "UNAT"، للفترة من 2023 وحتى 2030، وعقدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، انتخابات حصل فيها القاضي المصري على 101 صوتًا.

يعتبر المستشار عبد المحسن شيحة خريج كلية الحقوق جامعة بني سويف، كما عمل بمركز الدراسات القضائية بمجلس الدولة، ويعد واحد من أصغر القضاة الذين حصلوا علي هذا المنصب.

محكمة الأمم المتحدة للاستئناف، أنشأت في عام 2009 كجزء من نظام العدل الداخلي الجديد للأمم المتحدة. وتقوم محكمة الاستئناف، باعتبارها محكمة استئناف من المستوى الثاني ضمن نظام العدل الداخلي في نطاق ولايتها القضائية، بالنظر في دعاوى استئناف الأحكام الصادرة عن محكمة الأمم المتحدة للمنازعات، ومحكمة المنازعات التابعة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، وكذلك في دعاوى استئناف القرارات التي تتخذها اللجنة الدائمة التي تعمل باسم مجلس الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي الأمم المتحدة، والقرارات التي تتخذها المنظمات والوكالات والكيانات التي قبلت بالولاية القضائية لمحكمة الأمم المتحدة للاستئناف.