شكرا لقرائتكم خبر عن سامح شكرى يقيم حفل عشاء بمشاركة 1500 من أعضاء وفود قمة المناخ.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقام وزير الخارجية سامح شكرى رئيس الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن المناخcop27 ؛ حفل عشاء بأحد الفنادق الكبرى بشرم الشيخ شارك فيه المبعوث الأمريكى للمناخ جون كيرى؛ ووزراء التخطيط والبيئة والموارد المائية والرى والتعاون الدولى ومحافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة؛ وأكثر من 1500 من رؤساء وأعضاء الوفود العربية والأجنبية المشاركة فى فعاليات قمة المناخ .

ألقى الوزير شكرى كلمة ترحيبية بضيوف الحفل ؛ أكد خلالها على ترحيب مصر باصدقائها من كافة أنحاء العالم ؛ إخوة واصدقاء وشركاء نجاح ".

أحيت الحفل مطربة السوبرانو العالمية فرح الديبانى التى شدت بمقطوعات غنائية راقية ؛ حازت استحسان الضيوف الذين أبدوا إعجابهم بالموهبة المصرية العالمية .

وتستضيف مصر قمة المناخ cop27 بشرم الشيخ ، منذ السادس من نوفمبر الجارى، والتي تعتبر أكبر وأهم قمة على مستوى العالم، لمناقشة مصير كوكب الأرض وإنقاذه من التدهور والانهيار، ليعود دور مصر الرائد والتاريخى فى تنظيم مؤتمرا يعول عليه العالم كثيرا في إنقاذ البشرية من آثار التغير المناخى المدمرة،والمساهمة في إنقاذ البشرية.

ويشهد مؤتمر الأطراف cop27 مشاركة دولية واسعة من مختلف أنحاء العالم، حيث يشارك أكثر من 120 من قادة الدول ، وبحضور ممثلين من نحو 197 دولة، بما يزيد عن ٦٥ ألف مشارك من أنحاء العالم ،وعشرات المنظمات الدولية والإقليمية، للمشاركة فى المفاوضات السنوية بشأن تغير المناخ، بهدف مناقشة المضى قدما فى الحد من التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية والتكيف مع تداعياتها، كما تحظى القمة بتغطية إعلامية عالمية مكثفة بتواجد أكثر من 3000 إعلامى يتابعون فعاليات القمة بكل لغات العالم.

وتسعى مصر، التي عززت خلال السنوات الماضية خططها نحو التكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ باعتباره يشكل تهديدا وجوديا، على تهيئة الأجواء لحث جميع الأطراف على تعزيز الثقة المتبادلة والتي يمكن من خلالها تحقيق النتائج التي تتطلع إليها الشعوب فيما يتعلق بمواجهة أزمة تغير المناخ وتفادي كوارثها المدمرة.