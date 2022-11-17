شكرا لقرائتكم خبر عن "القوى العاملة" تنفى إرسال منحة 1000 جنيه للعمالة غير المنتظمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفت وزارة القوى العاملة، ما يتم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعى بشأن الإعلان عن منحة قدرها 1000 جنيه لكل المصريين من العمالة غير المنتظمة، بعد زيادة سعر الدولار.

وقالت "الوزارة" فى بيان رسمى اليوم الأربعاء أن بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى نشرت خلال الساعات القليلة الماضية اعلانات وتصميمات وهمية مشابهة لصفحة الوزارة، وتفبرك عليها معلومات وروابط وهمية، تطلب فيها من المواطنين الدخول على رابط للتسجيل، بزعم الحصول على منحة قدرها 1000 جنيه مقابل تحصيل رسوم رمزية !!.

وأهابت وحذرت الوزارة المواطنين من الانسياق وراء هذه الشائعات والصفحات الوهمية ،وتنفى علاقتها بها ،وتؤكد أن كافة المنح والمساعدات التى تُقدم للعمالة غير المنتظمة يتم الإعلان عنها بشكل رسمى عبر قنوات الاتصال الرسمية الخاصة بالوزارة سواء على الموقع الإلكترونى عبر الرابط التالى :www.manpower.gov.eg، أوصفحة الوزارة على موقع «فيس بوك» : https://www.facebook.com/profile.php?id=100064535599158 ،وليس من خلال التواصل مع المواطنين هاتفياً أو عبر الرسائل النصية،و تحذر المواطنين من الإدلاء ببياناتهم الشخصية لأى شخص يدعى انتسابه للوزارة.



القوى العاملة تنفى إرسال منحة 1000 جنيه للعمالة غير المنتظمة