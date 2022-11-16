شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم عيسى بعد فشل دعوات 11 نوفمبر: نحن أمام دولة مستقرة قوية وشعب واثق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن الشعب المصري رفض دعاوى التخريب والاحتجاج بل وتهكم عليها رغم الضغوط الاقتصادية، مشددًا على أن بناء المواطن يتقدم على بناء الوطن ولن يبني الوطن إلا مواطنيه، قائلا: "الإنسان من يصنع الأوطان، والفرد هو من يخلق ظروفه، وبناء الإنسان أهم من بناء الطرق".

وأوضح الإعلامي إبراهيم عيسى، خلال تقديمه لبرنامج "حديث القاهرة"، عبر قناة القاهرة والناس، مساء الأربعاء، أن الاختلاف لا يعنى خدمة أهداف خارجية بل بالعكس أحيانا قمة الوطنية أن تعارض سياسة الدولة، قائلا: "نحن أمام دولة مستقرة آمنة قوية وشعب واثق ومختار الدولة واستقرارها".

واستكمل: "الشعب المصري أتعرض عليه أنه يعمل فوضى ورفض التخريب وما حدث خلال الأيام السابقة كان الشعب امَتُحن امتحان حقيقي".

كما أشار الإعلامي إبراهيم عيسى، إلى إن مصر صعدت في مؤشرات جودة الطرق وحققت طفرة كبيرة في تطوير حركة السير، وأصحبت الطرق الممتدة لآلاف الكيلومترات وسهلت حركة المرور، ورغم ذلك ما زالت الحوادث المميتة التي تخلف مئات القتلى وآلاف المصابين على الطرق شاهدًا على قلة وعي قائدي السيارات بكافة أنواعها.