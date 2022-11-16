شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جهاز حماية المستهلك: شهر رمضان سيمر دون نقص فى السلع.. ولدينا أرز كافٍ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أيمن حسام رئيس جهاز حماية المستهلك، إن مصر زرعت ما لا يقل عن 1,5 مليون فدان من الأرز ، لينتج لنا 5,6 مليون طن أو حوالى 6 مليون طن أرز شعير ، ليخرج لنا 3 مليون طن أرز أبيض وهو ما يزيد عن احتياجاتنا .

وأضاف رئيس جهاز حماية المستهلك، خلال برنامج مساء دى إم سى، المذاع على قناة دى إم سى، أن استهلاكنا من الأرز في الشهر 300 ألف طن ، ولدينا احتياطي من الأرز التموينى يتجاوز الـ 5 شهور ونصف ، وسيمر شهر رمضان بدون نقص فى السلع ولدينا أرز كافى .

وأوضح رئيس جهاز حماية المستهلك، أنه أصبح الآن هناك نوع من المضاربات واستغلال للأزمة العالمية للغذاء الناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية وبدأت شائعات ارتفاع أسعار السلع الغذائية ومنها الأرز وبدأ البعض وهم اشباه التجار يضاربون في الأرز وفاجأة اختفى الأرز الشعير من السوق وهى أزمة مصطنعة وهناك مضاربات تتم من أناس غير شرفاء.

ولفت رئيس جهاز حماية المستهلك، إلى أنه تم تفعيل المادة 8 من حماية المستهلك وهى مادة الطوارئ وهى مادة لم يتم استخدامها منذ صدور قانون حماية المستهلك في عام 2018 ، والمادة الـ 8 تقول إن أي سلعة استراتيجية لا يجوز حجبها أو منع التداول فيها .