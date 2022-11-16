شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الحكومة: الزوجة الأجنبية للمواطن المصرى لا يحق لها الحصول على سيارة ضمن المبادرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، تفاصيل مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج والمعفاة من الضرائب، لافتًا إلى أن أى مصرى بالخارج يمكنه الاستفادة من هذه المبادرة؛ إلا في بعض الحالات.

وقال سعد، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة صدى البلد، إن مبلغ الوديعة الدولارية لا بد أن يكون في حساب المستفيد من المبادرة قبل 3 أشهر من انطلاقها؛ وفي هذه الحالة يمكن للمواطن الدخول على تطبيق سيارات المصريين بالخارج، وإملاء استمارة استقدام السيارة.

وأضاف أنه في حالة عدم استطاعة بعد المواطنين بالخارج من فتح حساب بنكي؛ وفق نظام الدولة التي يقيم فيها؛ يمكنه حينها تحويل قيمة الوديعة إلى شركة من شركات تحويل الأموال، وعن المواطن المصري الذي لديه جنسية أخرى يمكنه الاستفادة من المبادرة؛ شرط احتفاظه بالجنسية المصرية.

وأوضح أن الزوجة الأجنبية لمواطن مصري مقيم في الخارج؛ لا يمكنها الحصول على سيارة من المبادرة، لافتًا إلى أن أي حساب خارجي سيثبُت أنه تلقى أموالا دولارية من داخل مصر للحصول على سيارة؛ لن يستفيد من المبادرة.

وعن الشروط التي يجب توافرها في الشخص المستحق، أكد أنه لا بُد أن تكون إقامته سارية، وعمره فوق 16 سنة، ولديه حساب مصرفي مفتوح قبل 3 أشهر من العمل بالقانون.

وأكد أن الشخص يتلقى ردًا بخصوص قبول طلبه أو رفضه خلال 7 أيام؛ وعند رفض الطلب من قبل السيستم يُمكن للشخص استرداد وديعته بالدولار في حسابه البنكي؛ وفي حالة إلغاء الشخص الموافقة الاستيرادية عبر موقع السيارات؛ فستقوم الحكومة بإعادة الوديعة لهذا الشخص بالجنيه المصري.

وأشار إلى أنه لا يوجد حظر بيع بعد استيراد السيارات من الخارج، مشيرًا إلى أن أقدّم سيارة ستدخل مصر بهذه المبادرة لابُد أن يكون تاريخ صنعها عام 2019، مؤكدًا أن هناك سيارات محظور استيرادها وهي التي تكون عجلة قيادتها على الناحية اليمنى.