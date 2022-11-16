شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة قناة السويس: نتوقع تحقيق 7.8 مليار دولار بنهاية العام الحالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عرض برنامج مساء دى إم سى، المذاع على قناة دى إم سى، تقريرا حول عيد ميلاد قناة السويس، حيث عرض التقرير أبرز المعلومات عن قناة السويس وتاريخ إنشائها.

كما أظهر تقرير برنامج مساء دى إم سى، أهمية قناة السويس كممر ملاحى تعبر عليه معظم السفن التجارية حول العالم، وعرض تفاصيل عن إنشاء القناة وتضحيات المصريين من أجل قناة السويس.

من جانبه قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إنه من المتوقع بنهاية العام أن تصل إيرادات قناة السويس إلى 7 مليارات و800 مليون دولار بزيادة عن العام الماضى.

وأضاف رئيس هيئة قناة السويس، خلال البرنامج، أن عدد السفن التي جاءت من الجنوب أصبحت أكثر من الأعوام الماضية، خاصة أن أوروبا أصبحت تحصل على الغاز من الجنوب بدلا من الشمال بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.

وتابع رئيس هيئة قناة السويس: "أعلنا في قمة المناخ أن قناة السويس ستكون خضراء في عام 2030، ولدينا 16 محطة مراقبة تحولت للطاقة الشمسية، كما أن سيارات المرشدين تحولت للغاز، ونجمع مخلفات السفن قبل دخولها لقناة السويس، وانضم لنا 3 سفن من فرنسا من أجل مواجهة التلوث بجانب التحول الرقمى الذى حققناه من شهر يناير الماضى".