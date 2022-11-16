شكرا لقرائتكم خبر عن COP27.. الاتحاد الأوروبى و4 دول يقدمون أكثر من مليار يورو للتكيف مع المناخ بإفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مفوض الاتحاد الأوروبى للمناخ فرانس تيمرمانس، اليوم الأربعاء، بأن الاتحاد الأوروبي وأربع دول أعضاء سيقدمون أكثر من مليار يورو للتكيف مع تغير المناخ في إفريقيا.

وقال تيمرمانس، في مؤتمر صحفي في مؤتمر المناخ COP27 في شرم الشيخ، إن الأعضاء الأربعة هم فرنسا وألمانيا وهولندا والدنمارك ويمكن أن تنضم دول أخرى، مشيرا إلى أن المبلغ المعلن هو نقطة البداية فقط، حسبما نقل عنه مراسل وكالة "بلومبرج" الأمريكية.

وأوضح أن الاتحاد الأوروبي سيقدم 60 مليون يورو للتعويض عن الخسائر والأضرار وسيقدم أفكارًا اليوم حول كيفية المضي قدمًا في مفاوضات الخسائر والأضرار.

وردًا على مخاوف نشطاء المناخ بشأن حبس القارة في الوقود الأحفوري، أكد أن الغاز الطبيعي يمكن أن يلعب دورًا انتقاليًا في تنمية إفريقيا إلى اقتصاد أكثر اخضرارًا.

وأعرب تيمرمانس عن تفهمه لحاجة إفريقيا لاستثمار مواردها من الوقود الأحفوري، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء مثل ألمانيا يتجهون حاليًا إلى دول مثل السنغال والجزائر للمساعدة في تعويض النقص في الغاز الروسي بعد العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.