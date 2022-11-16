شكرا لقرائتكم خبر عن انقطاع المياه عن عدة مناطق بالقاهرة السبت المقبل لأعمال الصيانة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة عن انقطاع المياه عن بعض مناطق السلام (مساكن النيل – مساكن القاهرة "ج" / "د" - إسكان الاجتماع – تقسيم مكة – مساكن صف الضباط – عرب الجرعان والريان – منطقة الأهالى خلف اسبيكو) وبعض مناطق المرج (البركة – كفر أبو صير – حوض القصب – الحوض الطويل)، وذلك يوم السبت الموافق 19 -11-2022 من الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة الثانية عشرة مساء نفس اليوم، نظراً لأعمال تحويل مسار خط المياه قطر 1000 مم وغسيل وتعقيم الخط بجوار الطريق الدائرى من مؤسسة الزكاة حتى التروللى.

وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بالأماكن المشار إليها تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، لافتة إلى أنه سيتم توفير سيارات مياه صالحة للشرب توزع مجانا بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 أو على خدمة الواتس آب على رقم 01206665125.