شكرا لقرائتكم خبر عن نثق فى قيادة مصر لعمل المناخ.. شهادات إيجابية ورؤى للمستقبل من رموز ووفود العالم فى cop27.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رموز ووفود العالم ثقتهم في قيادة مصر للعمل المناخى من خلال رئاستها لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ " cop27" المنعقد في مدينة شرم الشيخ حتى 18 نوفمبر الجاري.



شهادات إيجابية من وفود العالم فى كوب 27 (1)

جون كيرى المبعوث الرئاسى الأمريكى للمناخ:

توفير 25 مليار دولار للحلول الطبيعية و1.5 مليار للحفاظ على الغابات من خطر الكربون

مؤتمر cop27 أعطانا فرصة لتوضيح أزمة المناخ وفقدان التنوع البيولوجى وعلينا التعاون فى التصدى للظاهرة

سلوكيات الإنسان ساهمت فى القضاء على ما يعادل 50% من الكائنات الحية المعرضة للانقراض على الأرض

الحفاظ على النظام البيئى وتعزيزه يعالج أزمة المناخ ونحن بحاجة إلى إحترام الطبيعة أكثر من ذلك

حلول الطبيعة أكثر فاعلية ومرونة لمعالجة الكوارث البيئية وفقد التنوع البيولوجى



شهادات إيجابية من وفود العالم فى كوب 27 (1)

فرانز تيميرمانز نائب الرئيس التنفيذى للمفوضية الأوروبية:

مصر دولة مثالية لإنتاج الهيدروجين الأخضر

مصر دولة كبيرة فى المنطقة وأفريقيا وسوق واسعة جدا وندعم جهودها التنموية

التحديات تزداد يوما بعد آخر مع تزايد تغيرات المناخ وأزمة الطاقة فرضت تحديات كبيرة على العالم

الطريقة المثالية لمواجهة التحديات الاعتماد على الهيدروجين الأخضر والطاقة النظيفة



شهادات إيجابية من وفود العالم فى كوب 27 (2)

إيما كارى عضو برلمان فنلندا:

مؤتمر cop27 يسعى لدعم الدول النامية فى مواجهة تحديات المناخ

لا بد من أن تفى الدول الغنية بالتزاماتها المناخية خاصة فى ظل كوارث الفيضانات والجفاف

مسؤوليتنا ليست توفير 100 مليار دولار سنويا فقط وإنما علينا جميعا خفض الانبعاثات



شهادات إيجابية من وفود العالم فى كوب 27 (3)

الدكتور جوى فيبوند خبير كندى:

مصر صاحبة حضارة وقادرة على دفع العمل المناخى للأمام

لا بد من التوجه إلى الطاقة الجديدة ويمكن أن ننقذ الكوكب لكن نحتاج عملا كبير وكثيرا من الأموال

لا بد من خطة لخفض الانبعاثات خاصة من الدول المتقدمة وعلينا المحاربة من أجل حماية الكوكب



شهادات إيجابية من وفود العالم فى كوب 27 (4)

أوشا راو مونارى وكيل الأمين العام للأمم المتحدة:

مؤتمر cop27 مهم للغاية وممتاز فى التنظيم وأول خطوة لتنفيذ القرارات

90% من الكوارث الطبيعية حول العالم لها علاقة بالمياه

إذا لم نُسخّر التقنيات الحديثة والاستثمار فى الطاقة المتجددة لن نستطيع تخفيف حدة تغير المناخ

الشرق الأوسط يواجه تحديات المناخ ونقص المياه ونتفهم خصوصية المنطقة

البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة يوفر مصادر تمويل جديدة للتحول للاقتصاد الأخضر

شراكة القطاعين العام والخاص ومؤسسات التمويل الدولية تدعم قطاع الطاقة المتجددة

نعمل مع أكثر من 120 دولة لتعزيز مساهماتها ووضع استراتيجيات وصول للتمويل المناخى والاقتصاد الأخضر



شهادات إيجابية من وفود العالم فى كوب 27 (5)

هان هوا جين وزيرة البيئة فى كوريا الجنوبية:

مصر بلد له جمال خاص ودولة عريقة صاحبة تاريخ كبير

مصر لها دور محورى ورئيسى فى المنطقة والعالم

نتوقع قدرة مصر على إخراج كثير من النتائج الإيجابية فى cop27

أثق فى قدرة الرئيس السيسى فى إحداث علامات فارقة فى مسيرة مكافحة تغيرات المناخ

نثق فى حشد الجهود الدولية والعمل المتواصل الجاد طوال فترة رئاسة مصر لأعمال المناخ