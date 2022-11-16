إصابة 25 جنديًا أمريكيًا بينهم 5 بحالة خطرة فى حادث دهس بلوس أنجلوس

القاهرة - سامية سيد - قال مكتب عمدة مقاطعة لوس أنجلوس الأمريكية، اليوم الأربعاء، إن 25 من المجندين في مكتب شرطة المقاطعة أصيبوا بعد أن صدمتهم سيارة أثناء قيامهم بالركض بينهم 5 فى حالة خطرة، حسبما ذكرت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز".

وأفادت قناة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، بأن الحادث وقع في منطقة ساوث ويتيير بالقرب من شارع ميلز وشارع ترمبل، وقال تشاد سوربير، رئيس قسم الإطفاء في لوس أنجلوس، إن سبعة من المجندين أصيبوا بجروح خطيرة.

كما ذكرت شبكة “سى بي إس” أنه تم اعتقال سائق السيارة، وكان نحو 40 مجندا يركضون معا وقت وقوع الحادث، الذي وقع في حوالي الساعة 6:29 صباحا.

وقال مسؤول في شرطة لوس أنجلوس إن المجندين كانوا يرتدون سترات عاكسة فى ذلك الوقت.